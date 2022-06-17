كم مدة الإجازة الصيفية 1443 وفقًا للتقويم الدراسي بالسعودية؟

من ضمن الأسئلة التي يطرحها الكثير من الطلاب والطالبات في الوقت الراهن بالمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثالث كم مدة الإجازة الصيفية 1443 وكم باقي على بداية الإجازة الصيفية؟ وأجابت وزارة التعليم بالسعودية عن هذه الأسئلة لذلك دعونا من خلال الأسطر التالية نتناول ما تم ذكره والإفصاح عنه من قبل وزارة التعليم.

كم مدة الإجازة الصيفية 1443؟

كشف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي للعام القادم 1444 كما أنها كشفت عن مدة الإجازة الصيفية حيث أن مدتها شهرين وسوف تبدأ الإجازة بنهاية العام الدراسي بنهاية العام الدراسي الجاري يوم 1 من ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022، وبعد الانتهاء من العطلة الصيفية سيعود الطلاب إلى دراستهم مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل، كما أشارت الوزارة إلى اعتماد نظام الثلاث فصول دراسية للعام القادم وذلك بعد أن أثبت نجاحه للعام الحالي.

موعد الاختبارات النهائية 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اقتراب موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لكافة المراحل التعليمية كما أشارت إلى ضرورة استعداد الطلاب، مع العلم أنه تم تأجيل الاختبارات لأسبوع كامل لتكون يوم 27 ذو القعدة بدلاً من 20 ذو القعدة وسوف تستمر الاختبارات لمدة عشر أيام وبعدها سيحصل الطلاب على إجازتهم الصيفية التي ستستمر لامدة شهرين.

ومن الجدير بالذكر ان الطلاب في الوقت الراهن في إجازتهم المطولة الأخيرة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 16 ذو القعدة وسوف تستمر لمدة أربع أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وبعدها سيعود الطلاب إلى الاستعداد إلى الاختبارات الشفهية والعلمية ثم الخضوع إلى الاختبارات النهائية وذلك لكل المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية مع العلم أن الاختبارات ستكون حضوري ورقي لكل المراحل التعليمية.