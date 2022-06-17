كم مدة إجازة نهاية العام الصيفية في السعودية 2022 وفقًا للتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

وزارة التعليم حددت كم مدة إجازة نهاية العام الصيفية في السعودية 2022؟، لإن الإجازة الطويلة من أهم الأشياء التي يريد معرفتها الطلاب، فهي من الإجازات المنتظرة بالنسبة إليهم يسعدوا فيها بتمضية أوقاتهم بالشيء الذي يرضيهم ويحبونه، وبالرغم من أن وزارة التعليم قد حددت وقت الإجازة الطويلة إلا أن بعض الطلاب لا زالوا يتساءلون حولها، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم الاجازة الطويلة كم يوم.

كم مدة إجازة نهاية العام 2022/1443؟

وزارة التعليم اعتمدت إجازة نهاية العام وهي الإجازة الطويلة وتُعرف أيضًا بمسمى الإجازة الصيفية فجميعها مسميات لنفس الإجازة، وهي التي يحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الترم الأخير لهم، وبهذا العام 1443 الفصل الأخير هو الترم الثالث، والذي ينتهي 30 يونيو واحد ذو الحجة وبنفس اليوم تبدأ الإجازة الطويلة بالنسبة للطلاب، وتستمر هذه الإجازة حوالي شهرين 60 يوم إلى أن يبدأ العام القادم 28 أغسطس واحد من شهر صفر.

ميعاد ابتداء العام القادم 1444

إن العام القادم 1444 حددت وزارة التعليم السعودية ميعاد ابتدائه ليكون بتاريخ 28 أغسطس ويوافقه من التاريخ الهجري واحد من شهر صفر، وسيكون هذا العام بنفس شكل العام الدراسي 1443، به ثلاث فصول دراسية أيضاً وإجازات مطولة ولكنها مختلفة عن العام السابق، إذ أنها بالعام الدراسي 1443 كانت عبارة عن سبع إجازات مطولة.

ولكنها في العام القادم ستكون خمس إجازات مطولة فقط، وسيتم أيضاً إضافة مواد جديدة للعام القادم، وبدلاً من أن كان النظام يسري من الابتدائي وحتى الأول الثانوي، أصبح من الابتدائي وحتى الجامعة، وهذا بعد ثبوت نجاح النظام الجديد في العام الدراسي الحالي، وكان مجرد تجربة تجاوز فيه الطلاب كافة المحن والصعوبات بمساعدة المعلمين، إلى أن نجحت هذه التجربة التي تتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.