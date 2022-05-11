كم متبقي على الاختبارات النهائية 1443 الفصل الدراسي الثالث

اقتربت الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث في المملكة العربية السعودية، ويحاول جميع الطلاب في الوقت الحالي تحصيل المناهج والمواد الدراسية التي سوف يؤدوا الامتحانات فيها، كذلك يهتم الطلاب حاليا بمعرفة المخطط الزمني للإجازات ومتى سوف يبدؤوا في قضاء الإجازة الخاصة بهم، وإليكم الموعد الخاص بالامتحانات النهائية وكم تبقى لبدايتها.

الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

الفصل الدراسي الحال للتعليم في المملكة هو الفصل الثالث وذلك طبقا للنظام الجديد الذي أصحبت فيه السنة الدراسية ثلاث فصول، والفصل الحالي هو الأخير في هذا العام الذي تبدأ بعد الامتحانات النهائية، وبحسب ما تم تحديده من وزارة التعليم السعودية فإن موعد بدء الاختبارات النهائية 1443 سوف يكون في يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو القادم، على أن يكون اليوم الأخير للفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء الامتحانات هو يوم 30 يونيو 2022، وبذلك يكون الوقت المتبقي على بدء الاختبارات النهائية هو حوالي خمس أسابيع.

نظام الاختبارات النهائية 1443

سوف تتم الاختبارات النهائية 1443 للفصل الدراسي الثالث بنظام الحضور المباشر بعدما عادت الدراسة مرة أخرى للانتظام وقلت نسبة الأعداد التي تصاب بفيروس كورونا، ويشمل هذا النظام في حضور الامتحانات جميع المراحل الدراسية المختلفة، وقد أعلنت وزارة التعليم هذا الإجراء بعدما تمت المناقشة مع وزارة الصحة لمعرفة الكيفية المناسبة لأداء الامتحانات لهذا الترم، وقد تم التأكيد على أن الامتحانات سوف يتم تأديتها بنظام الحضور وفي المواعيد المحددة لها، وقد كانت العملية التعليمية والامتحانات الخاصة بالفرق الدراسية المتعددة تتم بشكل إلكتروني عن طريق منصة مدرستي وذلك في فترات انتشار الفيروس وزيادة عدد الإصابات.