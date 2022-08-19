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كم تبلغ مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية للعام الدراسي 2022/ 2023

محمد رمضان

تتباين مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية من كلية إلى أخرى وفق ما أعلنت عنه الجامعة وتحت إشراف واعتماد وزارة التعليم العالي، وتوفر جامعة العلمين الدولية الأهلية عدداً من الكليات والتخصصات العديدة وهو ما نتج عنه انجذاب الكثير من الطلاب من مختلف محافظات مصر للتقديم فيها، بالإضافة إلى أنها قريبة من عدة محافظات منها الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة وهو ما مميزها عن العديد من الجامعات الخاصة الأخرى.

جامعة العلمين الدولية الأهلية

مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية

تتضمن جامعة العلمين الدولية الأهلية عدداً من الكليات الهامة منها الكليات العملية والأدبية بمختلف التخصصات، ويصل عددهم إلى إحدى عشر كلية أما عن مصاريف جامعة العلمين الدولية فهي مبينة على النحو التالي:

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المصروفات الكلية
63 ألف جنيه  كلية العلاج الطبيعي
97 ألف جنيه  كلية طب أسنان
105 آلاف جنيه  كلية طب بشري
85 ألف جنيه  كلية الصيدلة
 61 ألف جنيه  كلية طب بيطري
69 ألف جنيه  كلية الهندسة
50 ألف جنيه  كلية الإعلام
69 ألف جنيه  كلية علوم الكمبيوتر
46 ألف جنيه  كلية إدارة الأعمال
49 ألف جنيه  كلية الفنون والتصميم
45 ألف جنيه  كلية الدراسات القانونية
جامعة العلمين الدولية الأهلية
جامعة العلمين الدولية الأهلية

ما هي أهم مميزات جامعة العلمين الدولية الأهلية؟

تعتبر جامعة العلمين الدولية الأهلية من الجامعات الحديثة في مصر ومكانها في وسط مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وبدأ التدريس فيها منذ حوالي عامين وفق ما صرح به اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومن أهم مميزاتها أنها تضم مدينة جامعية للطلبة والطالبات خاصة للسكن طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في عملية التدريس، فضلا عن توافر المعامل المتخصصة والمنشآت التعليمية، كما يوجد بها نخبة مميزة من الخبراء في التدريس الجامعي والأستاذة الجامعيين المؤهلين لتدريس المادة العلمية للطلبة والطالبات في مختلف التخصصات بالجامعة.

محمد رمضان

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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