كم تبلغ مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية للعام الدراسي 2022/ 2023
تتباين مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية من كلية إلى أخرى وفق ما أعلنت عنه الجامعة وتحت إشراف واعتماد وزارة التعليم العالي، وتوفر جامعة العلمين الدولية الأهلية عدداً من الكليات والتخصصات العديدة وهو ما نتج عنه انجذاب الكثير من الطلاب من مختلف محافظات مصر للتقديم فيها، بالإضافة إلى أنها قريبة من عدة محافظات منها الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة وهو ما مميزها عن العديد من الجامعات الخاصة الأخرى.
مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية
تتضمن جامعة العلمين الدولية الأهلية عدداً من الكليات الهامة منها الكليات العملية والأدبية بمختلف التخصصات، ويصل عددهم إلى إحدى عشر كلية أما عن مصاريف جامعة العلمين الدولية فهي مبينة على النحو التالي:
|المصروفات
|الكلية
|63 ألف جنيه
|كلية العلاج الطبيعي
|97 ألف جنيه
|كلية طب أسنان
|105 آلاف جنيه
|كلية طب بشري
|85 ألف جنيه
|كلية الصيدلة
|61 ألف جنيه
|كلية طب بيطري
|69 ألف جنيه
|كلية الهندسة
|50 ألف جنيه
|كلية الإعلام
|69 ألف جنيه
|كلية علوم الكمبيوتر
|46 ألف جنيه
|كلية إدارة الأعمال
|49 ألف جنيه
|كلية الفنون والتصميم
|45 ألف جنيه
|كلية الدراسات القانونية
ما هي أهم مميزات جامعة العلمين الدولية الأهلية؟
تعتبر جامعة العلمين الدولية الأهلية من الجامعات الحديثة في مصر ومكانها في وسط مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وبدأ التدريس فيها منذ حوالي عامين وفق ما صرح به اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومن أهم مميزاتها أنها تضم مدينة جامعية للطلبة والطالبات خاصة للسكن طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في عملية التدريس، فضلا عن توافر المعامل المتخصصة والمنشآت التعليمية، كما يوجد بها نخبة مميزة من الخبراء في التدريس الجامعي والأستاذة الجامعيين المؤهلين لتدريس المادة العلمية للطلبة والطالبات في مختلف التخصصات بالجامعة.