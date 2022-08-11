كم باقي على المدرسة السعودية لعام 1444 بعد اعتماد التقويم الدراسي 2023 رسميًا؟

تزامنًا مع اقتراب انتهاء عطلة الدراسة الصيفية الطلاب يرغبون معرفة موعد بدء الدراسة، ومتى سيتم عودتهم للمدارس مرة أخرى، ونظراً لزيادة التساؤلات الصادرة بشأن العودة للدراسة ومدى قلق أولياء الأمور على طلابهم الذين يريدون معرفة متى ستبدأ دراستهم، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم أهم التفاصيل، ونذكر إليكم كم باقي على المدرسة السعودية؟.

كم باقي على المدرسة السعودية؟

وزار التعليم قامت بالإعلان عن ميعاد ابتداء العام الدراسي بالمؤسسات التعليمية، ولقد وضحت أيضاً جميع المواعيد الواردة بالعام القادم 1444، وهذا من خلال التقويم الذي يعد الخطة الدراسية المعتمدة ويجب السير عليها خلال العام، وموضح بها موعد الإجازات والاختبارات وابتداء العام ووقت انتهائه إلى غيرها من الأشياء الكثيرة التي يحتاج إلي معرفتها الطلاب والكادر التعليمي، ونحن أمام العد التنازلي لابتداء الدراسة إذ أنه لم يتبقى وقتاً كثيراً وتبدأ المدارس بالمملكة، فمن المفترض أن تبدأ 28 أغسطس الذي يوافق بداية شهر صفر، وبالتالي فإن الوقت المتبقي عليها من الآن هو 17 يوم.

تفاصيل تقويم العام القادم

إن التقويم الخاص بالعام الدراسي القادم حددته وزارة التعليم وهو معتمد ويتم تطبيقه على كافة المدارس بالسعودية، إذ أنه يعد خطة دراسية محكمة وضعت من الوزارة لكي تنظم العملية التعليمية، وإليكم أهم التفاصيل الواردة بتقويم العام القادم وهي كالآتي:

أولاً الدراسة بدايتها لكافة المراحل من بداية شهر صفر 28 أغسطس.

بعد ذلك تأتي إجازة اليوم الوطني والتي تكون بتاريخ 25 صفر.

ثم الإجازة المطولة بتاريخ 19 ربيع أول وهي الأولى بالعام الدراسي.

وبالنسبة للإجازة الثانية المطولة التي تأتي في الترم الأول تقوم بتاريخ 16 ربيع ثاني.

ينتهي الترم الأول 30 ربيع ثاني.

الدراسة تبدأ بالترم الثاني 10 جمادى الأول.

العطلة المطولة الأولى التي تأتي بالترم الثاني تاريخها 24 جمادى الأول.

ثم الإجازة المطولة الثانية 22 من شهر جمادى الثاني.

يوم التأسيس إجازته اثنين شعبان.