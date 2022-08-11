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كم باقي على المدرسة السعودية لعام 1444 بعد اعتماد التقويم الدراسي 2023 رسميًا؟

إيمان جابر علي

تزامنًا مع اقتراب انتهاء عطلة الدراسة الصيفية الطلاب يرغبون معرفة موعد بدء الدراسة، ومتى سيتم عودتهم للمدارس مرة أخرى، ونظراً لزيادة التساؤلات الصادرة بشأن العودة للدراسة ومدى قلق أولياء الأمور على طلابهم الذين يريدون معرفة متى ستبدأ دراستهم، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم أهم التفاصيل، ونذكر إليكم كم باقي على المدرسة السعودية؟.

كم باقي على المدرسة السعودية؟

كم باقي على المدرسة السعودية؟

وزار التعليم قامت بالإعلان عن ميعاد ابتداء العام الدراسي بالمؤسسات التعليمية، ولقد وضحت أيضاً جميع المواعيد الواردة بالعام القادم 1444، وهذا من خلال التقويم الذي يعد الخطة الدراسية المعتمدة ويجب السير عليها خلال العام، وموضح بها موعد الإجازات والاختبارات وابتداء العام ووقت انتهائه إلى غيرها من الأشياء الكثيرة التي يحتاج إلي معرفتها الطلاب والكادر التعليمي، ونحن أمام العد التنازلي لابتداء الدراسة إذ أنه لم يتبقى وقتاً كثيراً وتبدأ المدارس بالمملكة، فمن المفترض أن تبدأ 28 أغسطس الذي يوافق بداية شهر صفر، وبالتالي فإن الوقت المتبقي عليها من الآن هو 17 يوم.

متي يعود الطلاب والمعلمين إلى المدارس 1444؟.. التعليم السعودية تُجيب “التقويم الدراسي طبقًا لآخر تحديث”

التعليم السعودية توضح التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 لجميع المراحل الدراسية

كم باقي على المدرسه السعودية
كم باقي على المدرسة العد التنازلي
كم باقي على المدرسه السعودية
كم باقي على المدرسه السعودية

تفاصيل تقويم العام القادم

إن التقويم الخاص بالعام الدراسي القادم حددته وزارة التعليم وهو معتمد ويتم تطبيقه على كافة المدارس بالسعودية، إذ أنه يعد خطة دراسية محكمة وضعت من الوزارة لكي تنظم العملية التعليمية، وإليكم أهم التفاصيل الواردة بتقويم العام القادم وهي كالآتي:

التقويم الدراسي 1444
التقويم الدراسي 1444
  • أولاً الدراسة بدايتها لكافة المراحل من بداية شهر صفر 28 أغسطس.
  • بعد ذلك تأتي إجازة اليوم الوطني والتي تكون بتاريخ 25 صفر.
  • ثم الإجازة المطولة بتاريخ 19 ربيع أول وهي الأولى بالعام الدراسي.
  • وبالنسبة للإجازة الثانية المطولة التي تأتي في الترم الأول تقوم بتاريخ 16 ربيع ثاني.
  • ينتهي الترم الأول 30 ربيع ثاني.
  • الدراسة تبدأ بالترم الثاني 10 جمادى الأول.
  • العطلة المطولة الأولى التي تأتي بالترم الثاني تاريخها 24 جمادى الأول.
  • ثم الإجازة المطولة الثانية 22 من شهر جمادى الثاني.
  • يوم التأسيس إجازته اثنين شعبان.
التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين
التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين
  • الترم الثاني تبدأ إجازته 10 شعبان.
  • الفصل الثالث الإجازة الخاصة به بدايتها 20 شعبان.
  • عيد الفطر عطلته تبدأ 22 رمضان.
  • الإجازة المطولة الأخيرة ثمانية شوال.
  • يحتوي العام على 185 يوم دراسة بالإضافة إلى أيام الإجازات وهي 56 يوم تم تقسيمهم على عشر إجازات.
  • ينتهي العام أربعة ذو الحجة الذي يوافق 22 من شهر يونيو.
إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


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