كم باقي على إجازة الترم الأول 1445 في السعودية؟

وفقاً للتقويم الدراسي للعام الجارِ 2023 نجد أن موعد إجازة الترم الأول 1445 في السعودية قد اقتربت، وذلك حيث أوضحت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية كافة التفاصيل ومواعيد الإجازات الرسمية بالتقويم الدراسي، وذلك لتيسير الأمر على الطُلاب والطالبات وأولياء الأمور.

موعد إجازة الفصل الأول 1445-2023 في السعودية

من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وهو النهج الجديد المُتبع من قِبل الوزارة، وبُناءً على التقويم الدراسي المُعلن عنه من قِبل “التعليم” فإن موعد إجازة الترم الأول 1445 في السعودية سوف تبدأ بنهاية دوام يوم (الخميس) 2/5/1445 هجري المُوافق 16/11/2023 ميلادي، وسوف يعود الطُلاب والطالبات للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بدءً من يوم (الأحد) 12/5/1445 هجري المُوافق 26/11/2023 ميلادي.