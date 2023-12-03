كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة أوائل طلاب كليات طب الأسنان بمشاركة 24 جامعة حكومية وخاصة

احتلت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم المركز الثالث في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان، والتي أقيمت فعالياتها في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في أواخر شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات المسابقة من قبل اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان بالجامعات وحديثي التخرج وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكانت فعاليات المسابقة مستمرة من يوم 30 نوفمبر الماضي حتى يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري 2023.

شاركت كلية طب الأسنان في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم.

كانت المسابقة تضم طلاب 24 جامعة حكومية وخاصة، وكان عدد طلاب وطالبات كلية طب الأسنان من جامعة الفيوم الذين شاركوا في المسابقة 12 طالباً وطالبة، ونجح طلاب كلية طب الأسنان في الحصول على المركز الثالث في المسابقة، كما أنهم نجحوا في الحصول على المركز الثالث بمسابقة البوستر.