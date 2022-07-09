شروط دخول كلية طب “بلقاس” بدون مذاكرة وبسهولة ومجانا.. تعرف على التفاصيل

الطريق إلى كلية الطب أو الكليات الطبية عموما، معروفة سلفا وثابتة منذ سنوات بعيدة، باستثناء ما استجد من ابتكار طرق جديدة ولكنها أيضا لها قواعدها وحساباتها، الطريقة الأولى: لا بد أن تحصل على مجموع في الثانوية العامة يدور حول 98% حتى تلتحق بإحدى الكليات الطبية الأربع، طب بشري وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي، وإذا خانك التوفيق بدرجة أو أكثر فالطريق الثاني معروف أيضا.

أن يكون لدى ولي الأمر مبلغ مالي لا يقل عن نصف مليون جنيه كبداية معقولة للالتحاق بإحدى كليات الطب في الجامعات الخاصة، التي تفوق أسعارها هذا المبلغ، لكنه معقول مع إلغاء كل وسائل الترفيه والرفاهية طول مدة الدراسة على الأسرة كلها، في هذه الحالة يمكن أن تتخرج بسلام وتحصل على لقب دكتور في النهاية.

الطريقة الثالثة، لمن يقل مجموعة عما ترضى به الجامعات الخاصة، عليه أن تبحث عن أقرب دولة تقبل الناجحين في الثانوية المصرية باي مجموع في كلياتها الطيبة، أو دولة بعيدة إذا كنت تملك تكلفة الإقامة فيها، إضافة إلى مصاريف الجامعة، والمشهور هنا في مصر، السودان، وروسيا وأوكرانيا – قبل الحرب – وبعض الدول الأخرى، المهم أن يكون والدك غني ويتحمل تكاليف إقامتك ومصاريفك في دولة أجنبية طوال مدة الدراسة.

الطريقة الرابعة والجديدة، ليست جديدة تماما ولكنها مبتكرة منذ سنوات، اكتشفتها عندما كتبت منذ يومين فقط ، عن حوار مع بعض المعلمين الذين يراقبون على لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتحدثت عن تاريخ شغب أهالي المدنية ضد اللجان والمراقبين، في محاولة لتسهيل الغش لأولادهم بالقوة، وقد بحثت عن الأخبار الخاصة بلجان هذه المدينة فوجدتها متكررة كل عام تقريبا، والمقال في اللينك التالي:

فوجئت برسالة من أحد المتابعين لملف الامتحانات في مدينة بلقاس يؤكد أن الموضوع أكبر من حالات غش بالقوة عن طريق قيام الأهالي بإرهاب المراقبين، ويقول : هل تعلم أن أكثر من 25% من طلاب بعض لجان بلقاس من خارج بلقاس نفسها، بل من خارج محافظة الدقهلية، حيث يرد إليها سنويا عدد كبير من بعض المحافظات لإتمام الامتحانات فيها بناء على سمعتها السابقة في إتاحة الغش بطريقة أو بأخرى.

بالطبع، الرجل يتحدث بنسبة تقريبية، لكنه يؤكد أنها لا تقل عن ذلك، كما أن الواقع يؤكد ذلك، ويستطيع أي مسؤول عن اللجان الإفصاح عن رقم المحولين من خارج بلقاس للامتحان في لجانها، وبعيدا عن نسبة المحولين، لماذا التحويل إلى بلقاس خصوصا دون لجان باقي محافظات الجمهورية؟ السر في أن بعض اللجان تتسبب في الامتحانات، وتتكرر فيها حالات الغش الجماعي والفردي، وكل الطرق التي تؤدي إلى أن يحصل الطالب على الإجابة بصورة أو بأخرى، بالتالي الدرجة النهائية.

مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2018 التعليم تنفي ما تنشره صفحات الغش الإلكتروني حول تسريب الامتحانات

فكرة التحويل من أي مدرسة ثانوية عامة إلى مدارس بلقاس أو غيرها، لا يحتاج إلى أن يتقدم الطالب في الموعد القانوني بطلب تحويل، على أن يحصل على موافقة الإدارة التعليمية التابع لها وكذلك مديرية التعليم، وأيضا موافقة الإدارة المحول إليها ومديرياتها التعليمية، الشرط الوحيد هو ألا تمنع الكثافة ذلك، لكن الواضح أن الكثافة لا تمنع شيئا.

الحكاية واضحة، لماذا تسمح الجهات المسؤولة بالتحويل إلى بلقاس مادام القصد من ذلك الغش بسهولة؟ ومع تكرار عمليات التحويل، ألم يلفت نظرهم ذلك ويقررون منعه؟ اعتقد عزيزي الطالب لقد عرفت كيف تدخل طب بطلب تحويل إلى بعض لجان مدينة بلقاس والمعروفة بالاسم،وأبشرك بالالتحاق بكلية الطب.