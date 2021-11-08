كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم تدشن حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى اليوم الإثنين تحت رعاية الدكتور محمد أبو الغار

شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم اليوم الإثنين 8 نوفمبر تدشين حفلة استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالمدرجات المركزية، تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورعاية الأستاذ الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية.

شارك في حضور فعاليات الحفل كل من الدكتور محمد البشيهي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف العباسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد حسن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

حث الدكتور حمدي نور الدين الطلاب على الاستفادة من الإمكانيات التي تقوم الجامعة بتوفيرها لهم للمساعدة على إعدادهم وتأهيلهم بشكل متميز وبمستوى عالِ، وذلك لتكوين الخبرات وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية والتدريب المستمر، لافتاً إلى أن المجال الرياضي خلال هذه الفترة يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث اتساع المجال التدريبي وتنوعه بمختلف القطاعات والأندية والأكاديميات الخاصة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد البشيهي بالتزام طلاب الكلية فيما يخص حضور المحاضرات والانضباط السلوكي، موجهاً الطلاب بالتفاني وبذل الجهد والتميز والتدريب المستمر والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

أكد الدكتور وليد حسن أيضا على أهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية، موضحاً أن طالب كلية التربية الرياضية يتميز بالانضباط السلوكي والأخلاقي والتميز البدني، موجهاً طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بالالتزام بالأعراف وتقاليد المجتمع الجامعي.