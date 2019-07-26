موقع وزارة التربية العراقية: كشف نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 moedu.gov.iq بعموم المحافظات قريبا

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي أعلنت وزارة التربية بدولة العراق عن قرب ظهور النتائج الخاصة بطلبة السادس الإعدادي للقسمين العلمي والأدبي وذلك على مستوى كافة المحافظات العراقية لعام 2019، فقد أنهي طلاب السادس الاعدادي امتحاناتهم على مستوى كافة المحافظات العراقية يوم 15 يوليو الجاري، ويتم الان أعمال التصحيح والمراجعة لكافة الدفاتر الامتحانية بمنتهي الدقة والاتقان على مستوى المحافظات العراقية.
أكد وزير التربية والتعليم بدولة العراق أن النتيجة ستظهر عبر مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، وسيتم رصد الدرجات أيضًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج السادس الاعدادي.
عاجل نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2019 قريبا
اعلن موقع وزارة التربية العراقية على الفيس بوك الآتي:
انتهت مرحلة تصحيح المواد للسادس الاعدادي بفروعه بشكل رسمي واعلان النتائج قريبا و خلال هذا السبوع .
رابط كشف نتائج التمهيدي 2019 عموم جميع المحافظات العراقية
نتائج الامتحانات التمهيدية السادس الإعدادي جميع المحافظات 2018-2019
رابط نتيجة محافظة واسط للسادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة ديالي السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الأنبار السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الكرخ الاولي السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الكرخ الثانية السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الرصافة الاولى السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الرصافة الثانية السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الرصافة الثالثة السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة واسط السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الكرخ الثالثة السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة كركوك السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة البصرة السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة بغداد السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة صلاح الدين السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة القادسية السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة كربلاء السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة النجف السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة الأشرف السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة داهوك السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة نينوى السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة المثنى السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة بابل السادس الإعدادي قريبا
رابط نتيجة محافظة ميسان السادس الإعدادي قريبا
ماهى رابط كشف نتائج التمهيدي 2019؟
ويمكن متابعة آخر النتائج والأخبار عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط وزارة التربية العراقية موقع وزارة التربية العراقية نتائج التمهيدي، كما يمكن الحصول على النتيجة عبر زيارة موقع النجاح. فيمكن الدخول إلى الموقع وتحميل كافة النتائج للمحافظات التي سوف تظهر بها النتيجة، فعند ظهور النتيجة ستجد أمام المحافظة تفعيل العلامة الخضراء والتي تفيد بتحميل النتيجة.
رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2019
تحديث : نتابع معكم نتائج تمهيدى السادس الاعدادي والتى ينتظرها طلاب العراق وأولياء التي ستظهر على مواقع رفع نتائج الطلاب على باقى المحافظات وذلك من خلال الروابط التى سوف تتوفر الينا من مصادرنا والجدير بالذكر ان كشوفات الناجحين من الطلاب سوف يتم رفعها اليكم فور إعلانها فى مديريات التعليم بعموم العراق نتائج السادس الاعدادي التمهيدي.
تابعونا وسنوافيكم بأحدث الأخبار للنتائج التي تظهر تباعًا بروابط سريعة ومختصرة.
التعليقات
علي رحاب علي
السادس علمي تطبيقي
البصره
سادس اعدادي
الاسم :كاظم علوان جابر عبيد الشاوي
البصره الامتحانات الخارجية لسنة 2018
ليلى ناصر صالح ..الثالث المتوسط..المحافظه البصره
شفاء عدنان جاسم ..السادس الأحيائي .المحافظه البصرة
ممكن الاسماء الدراسات الاسلامية اذا مو زحمه
حاضر يا افندم هشوفها وارفعها باذن الله
عزام احمد محمود
الثالث المتوسط
محافظة نينوى
الرقم الامتحاني:2511
محمد غافل عجاج حسين سادس احبائي محافظة بابل
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636570489721326103-4264485154&rd=1
الاسم موجود لكن للاسف عير مؤهل بالتوفيق يا رب
ممكن اعرف نتيجه الطالبه سناء صدام خارجي المركز لامتحاني مدرسه لامام الباقر قطاع 8
اسم المحافظه لو سمحت ايه
سلام جبار مطير رصافه ثانيه سادس تطبيقي
اسماء البنات بس الى نزلت وجاري رفع الاولاد
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636570489904139354-4264036408&rd=1
انفال طارق عبد الكريم احمد
السادس الادبي
محافظه نينوى
https://support.google.com/drive/answer/6283888?p=unsupported_browser&visit_id=0-636570489776978210-2247100740&rd=1
الاسم موجود بالتوفيق