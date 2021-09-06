قيام الدكتورة منار عبد المعز أحمد عفيفي بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة الفيوم

أعلن الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعيين الدكتورة منار عبد المعز للقيام بأعمال عميد كلية الألسن للعام الجامعي الحالي 2021 – 2022 وذلك وفقاً للقرار رقم 1285 للعام 2021، وأكد الدكتور الأستاذ محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال مدير جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قيام الدكتورة منار عبد المعز أحمد عفيفي بأعمال عميد كلية الألسن ابتداءاً من يوم 1 سبتمبر 2021 وحتى يوم 31 أغسطس 2022.

ويذكر بأن الأستاذة الدكتورة منار عبد المعز أحمد عفيفي الأستاذة بقسم اللغة الاسبانية وآدابها بكلية الآداب في جامعة القاهرة تعد إحدى أكفأ الأسماء التي تم ترشيحها لشغل هذا المنصب، وجاء تعيين الدكتورة منار عبد المعز أحمد عفيفي لما لها من مؤهلات لشغل هذا المنصب بالإضافة لنشاطها وعملها الدؤوب في خدمة الطلاب والطالبات بالجامعة، وتتمتع الدكتورة الأستاذة منار عبد المعز أحمد عفيفي بسيرة طيبة بين الطلاب والطالبات في الجامعة وبالأخص في قسم اللغة الاسبانية وآدابها الذي كانت تشغله بكلية الآداب.

وعلى ذكر الكليات في جامعة الفيوم وجب التنبيه الى أن تنسيق المرحلة الثانية قد بدأ اليوم للكليات الجامعية بالنسبة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم، ولم تظهر أي كلية من كليات جامعة الفيوم في تنسيق المرحلة الثانية والتي أعلن عنها السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء جانب من تنسيق كليات المرحلة الثانية للجامعات كالآتي:

كلية الطب بيطري بجامعة جنوب الوادي 357 بنسبة بلغت 87.07%

طب بيطري جامعة الزقازيق بنسبة 87.3%

طب بيري جامعة المنصورة بنسبة 87.5%

طب بيطري جامعة الإسكندرية بنسبة بلغت 87.07%

كان ذلك جانباً من التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية، لبقية التفاصيل يمكنكم الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم من هذا الرابط.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الثالثة وذلك إبان مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية بحد أدنى 50%.