قواعد تنسيق الجامعات الاهلية الجديدة للعام الدراسي 2022-2023 وما هي الجامعات المعتمدة بمصر

ما هي قواعد تنسيق الجامعات الاهلية الجديدة 2022 ؟ والتي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة بشكل مستمر في الوقت الحالي، حيث يترقب البعض أن يتم فتح باب التسجيل بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، وذلك بعد إكمال خطوة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية في يوم الثلاثاء الماضي في الساعة السابعة مساء، كما قال وزير التعليم العالي أن التنسيق الحكومي يتم قبل تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة، كما صرح أنه سيتم إطلاق 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام في مناطق تحتاج للتطوير ووجود جامعات على أراضيها.

كما أكد الوزير في تصريحاته أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح في الأساس، حيث أن نسبة المصروفات لا تتجاوز 40% من قيمة تكلفة البرامج الدراسية، على أن تكون المصروفات أقل من مثيلتها في العام الماضي، وأقل من الجامعات الخاصة بالطبع.

استراتيجية عمل الجامعات الأهلية 2022

وقد صرح أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في حقل التعليم العالي حتى عام 2050، كما تعمل الجامعات الأهلية على تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمية والعالمي، بحيث تكون لديهم المقدرة على المنافسة في الأسواق.

وتبدأ الجامعات الأهلية الحديثة الدراسة في أكتوبر 2022، وتعتمد الهيئة على ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي، والبعد الديموجرافي، والبعد الأكاديمي.

الجامعات الأهلية في مصر 2022

والجامعات الأهلية المعتمدة في أنحاء محافظات مصر كالتالي:

جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

جامعة المنوفية الأهلية الجديدة.

جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة.

جامعة حلوان الأهلية الجديدة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة.

جامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

جامعة بنها الأهلية الجديدة.

جامعة قنا الأهلية.

قواعد تنسيق الجامعات الاهلية