قواعد تقديم تظلمات الثانوي العام عبر موقع التظلمات الرسمي tazalom.emis.gov.eg

ما هي قواعد تظلمات الثانوي العام؟ حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الثانوية العامة بشكل رسمي في الأسبوع الماضي، وبعد ظهورها تم الإعلان عن فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام 2022، وذلك للطلاب الذين كان ينتابهم الشك في درجاتهم التي حصلوا عليها، حيث يسعى الطلاب إلى تقديم التظلم من أجل أن يحوزوا على درجات إضافية ينتج عنها بعض التعديلات بالزيادة على المجموع الكلي للطالب، وهناك من يحصل على درجات إضافية بالفعل عند ثبوت أحقيته في درجات إضافية وأخرين لا، وذلك ما يجعلهم في حالة ترقب للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام 2022.

كما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه يمكن متابعة موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 بشكل شبه يومي ومستمر، وذلك من أجل الاطلاع على موعد ومكان الاطلاع الخاص بكل طالب، والاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

آخر موعد تظلمات الثانوي العام 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الخميس آخر موعد لاستقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الأول 2022، كما وضحت في إطار ذلك أن التظلم يتم قبوله بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة بعد سداد الطالب مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط الرسمي للتظلم، وتتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، وفق بعض الشروط والضوابط الخاصة التي حددتها من أجل ذلك.

شروط تقديم تظلمات الثانوي العام 2022