قريبا اعلان نتيجة الدبلومات الفنية تجاري صناعي زراعي فندقي على موقع وزاره التربية والتعليم

اعلان نتيجة الدبلومات الفنيه قريبا جدا كما صرحت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت أنه قد تم الانتهاء من أعمال تصحيح جميع أوراق اجابات الطلاب نظام ثلاث سنوات والخمس سنوات للدبلومات الفنية بجميع أقسامها القسم التجاري والزراعي والصناعي والفندقي وأنه يجري حاليا مراجعة جميع الأوراق لضمان حقوق الطلاب كاملة كما سيتم بعد ذلك رصد الدرجات وتجميعها من جميع أنحاء مصر.

بوابة التعليم الفني 2019

وزاره التربيه والتعليم أكدت انه سيتم اعلان نتيجه الدبلومات الفنية بجميع أقسامها المختلفه في غضون الأيام القادمه وتحديدا يوم السبت او الأحد القادمين 29 او 30 يونيو 2019، و يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات و5 سنوات، لجميع الشعب الخاصة بها، وكذلك الطرق السلة للتعرف على أخبار نتائج الطلاب، وأخبار الامتحانات، واية تأجيلات تطرأ لها.

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية

طلاب الدبلومات الفنية بجميع الأقسام المختلفة كانوا قد أدوا امتحاناتهم بدء من يوم 19 مايو واستمرت الامتحانات حتى 1 يونيو، و وبعد بدأ عمل كنترولات الدبلومات الفنية على مستوى جميع محافظات مصر، و تصحيح اجابات الطلاب دبلوم صناعى و زراعى و تجارى و فندقى نظام ثلاث سنوات و خمس سنوات، و قد أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه قد تم الانتهاء من عمليات التصحيح، و سيكون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يوم 29 أو 30 يونيو.

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