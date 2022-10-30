قرار عاجل من التعليم لمن يقل حضوره من الطلاب عن 85% “تفاصيل”

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار هام بشأن من يقل نسبه حضوره من الطلاب، خلال العام الدراسي الحالي عن 85%، وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور وتجنب الغياب بدون عذر، مؤكدة على أهمية حضور الطلاب، كما أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام لكافة المديريات التعليمية، بخصوص تقييمات طلاب الصفوف الثلاثة الأولى خلال العاد الدراسي الجاري 2022-2023.

تحذير عاجل من التعليم لمن يقل حضوره من الطلاب عن 85%

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الطالب الذي يقل نسبة حضوره عن 85%، بعد خصم أيام الغياب بعذر مقبول، يتم منع الطالب من دخول الامتحان كطالب منتظم، وأوضحت الوزارة بأنه في ظل تحسين منظومة التعليم قبل الجامعي ومتابعة مستوى الأداء التعليمي، بهدف تأمين الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، عبر إجراء تقييمات تشخيصية قصيرة للتأمين بصورة دورية على فترات زمنية مناسبة.

وشددت الوزارة على ضرورة عقد تقييمات تشخيصية قصيرة للطلاب بصورة دورية وعلى فترات زمنية مناسبة، بواسطة معلمي الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، وذلك تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى في الإدارات التعليمية، بهدف تحديد مستوى الطالب في مهارات الكتابة والحساب والقراءة، ولقياس مدى تحقق نواتج التعلم ومعدل تقدم الطالب في تعلم واكتساب المهارات والمعارف، وإعداد الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، عبر اتباع أنماط التقييم المناسبة لتلك المرحلة العمرية وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة، وأبرزها قياس مهارات الكتابة والحساب والقراءة بصورة دورية، وتقييم مستوى الطلاب من خلال الأنشطة والملاحظة.

وأكدت الوزارة على ضرورة إبلاغ أولياء أمور الطلاب بنتائج التقييمات، بهدف تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم الطلاب وتحسن مستواهم، والتأكد من اتباع النظم البنائية الإيجابية والبعد عن استخدام الدرجات، في التعبير عن نتائج تلك التقييمات، ووجهت الوزارة بضرورة طمأنة أولياء الأمور بعد وجود أي علاقة ما بين نجاح الطالب أو رسوبه بتلك التقييمات.