قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم المصرية 2021

كانت آخر القرارات الصارمة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم المصرية 2021 جد حكيمة وهامة، لجميع المؤسسات التابعة لها بشان السنة الدراسية 2022/2021، أصر وزير التربية والتعليم المصري بضرورة التمسك بما جاء في قرارات الوزارة من قبل العائلة التربوية، من مدراء المدارس والموظفين إلى التلاميذ مؤكدا على أهميتها وخطورة تقاعس العمل بها، بعد هذه السطور نكون قد اطلعنا على آخر القرارات الصارمة لوزارة التربية والتعليم للجمهورية المصرية 2021.

ما أوردته قرارات وزارة التربية والتعليم 2021

حسب ماأوردته المصادر الرسمية من وزارة التربية والتعليم في مصر عن محتوى قراراتها الصارمة لسنة 2021، أن الوزير حريص على تنفيذ مؤسساته التربوية والتعليمية، بما جاء به في مراسلاته وتعليماته التالية :

وقوف العاملين على تنظيم الدخول الدراسي الجديد، مع الحرص الشديد على مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية ضد كورونا الوباء الذي اجتاح العالم والمعروف بتطوره المستمر.

الحضور إجباري بصفة دائمة مع عدم الإخلال بقواعد التباعد الأمني.

العمل مع مديرية الصحة لإحداث خطط ناجحة تحفظ سلامة وأمن أفراد القطاع.

تنبيه الطلاب على مداومة غسل الأيدي، واحترام المسافات بينهم لتحنب انتقال العدوى بينهم، كذلك نقلها لذويهم.

نشر الرزنامة والجداول الدراسية عبر الصفحات الخاصة بالمدارس والمؤسسات، هذا تفاديا للاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية.

إجبارية التلقيح للأساتذة والتلاميذ للحفاظ على سلامة الجميع.

التقيد باتباع الكتب والمواد المبرمجة من الوزارة دون سواها، ويمنع استعمال أي مصادر أخرى غير أكاديمية.

دعوة المؤسسات التربوية إلى التنسيق مع مديريات البيئة و السكن إضافة إلى رؤساء الأحياء، لنشر التوعية وروح المسؤولية للحفاظ على سلامة الجميع.

كانت هذه هي أهم القرارات الصارمة والصائبة لوزارة التربية والتعليم 2021 لتحسين وإعطاء صورة نموذجية للوسط التعليمي في مصر وتجنب الاحتكاك بين الأسرة التربوية.