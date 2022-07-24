قبل نتيجة الثانوية العامة.. توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي وعلمي بالدرجات الحق جهز نفسك «اختر مستقبلك»
اقترب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 كما أعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي وفي هذه الفترة يبحث كافة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق الكليات، وسيتم إعلان تنسيق كليات 2022 أدبي عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، على الفور وسيستمر تنسيق المرحلة الثانية من يوم 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر 2022 لتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية “أدبي، واليكم في هذا المقال توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي.
توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي
إن توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي كالآتي:
- تربية حلوان 373.
- تربية ابتدائي الزقازيق 371
- كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 371
- تربية السادات 370.5
- تربية دمنهور 369.5
- تربية سوهاج 369
- تربية أسيوط 368.5
- تربية ابتدائي بور سعيد 368.5
- كلية الآثار انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى 367.5
- تربية الفيوم 367 تربية المنصورة 366.5
- تربية ابتدائي عين شمس 366.5
- تربية طفولة الزقازيق 365.5
- كلية البنات تربية عين شمس 363.5
- تربية كفر الشيخ 363.5
- فنون جميلة فنون المنيا 361.5
- تربية ابتدائي بنها 361.5
- تربية ابتدائي شبين الكوم 361.5
- كلية فنون جميلة فنون أسيوط 360
- تربية ابتدائي طنطا 359.5
- كليات أدبي المرحلة الأولى
- تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 359
- نوعية المنيا 359
- فنون جميله فنون الاقصر 358.5
- تربية الإسماعيلية 358.5
- تربية ابتدائي اسيوط 358.5
- تربية أساسي اسكندرية 358.5
- كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 356
- تربية ابتدائي بنى سويف 355.5
- تربية ابتدائي السادات 355
- تربية فرع الوادى الجديد 354.5
- آداب القاهرة 354
- رياض اطفال المنيا طالبات 354
- آداب عين شمس 353.5
- تربية جامعة السويس 353
- نوعية الزقازيق 351.5
- تربية ابتدائي المنصوره 351.5
- تربية طفولة طنطا 351
- تربية اسوان 351
- كلية رياض الأطفال أسيوط 350.5
- تربية ابتدائي الفيوم 348
- تربية ابتدائي كفر الشيخ 348
- تربية ابتدائي الاسماعيليه 347.5
- رياض أطفال بني سويف 347.5
- تربية ابتدائي دمنهور 347.5
- تربية طفوله شبين الكوم 347
- آداب بنها 346.5
- كلية حقوق المنيا 346.5
- تجارة القاهرة 346
- تربية طفوله الإسكندرية 345.5
- تربية ابتدائي قنا جامعة الوادي 345
- كلية بنات شعبة طفولة عين شمس 344.5
- تربية ابتدائي سوهاج 343
- رياض أطفال بورسعيد 343
- تجارة عين شمس 343
- تربية طفولة كفر الشيخ 342
- رياض اطفال الفيوم طالبات 342
- آداب الإسكندرية 341
- تربية ش.رياض أطفال جامعة حلوان طالبات 341
- تربية طفولة قنا جامعة جنوب الوادي طالبات 340.5
- تربية طفولة الإسماعيلية 339
- تجارة المنصورة 337
- تجارة الإسكندرية 337
- رياض أطفال المنصورة 336
- تربية طفوله سوهاج طالبات 335
- الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 334
- كلية أداب بورسعيد 333.5
- سياحة وفنادق الإسكندرية 333
- تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 333
- نوعية كفر الشيخ 331 نوعية بنها 330.5
- نوعية الإسكندرية 328
- نوعية اسيوط 328
رابط موقع تنسيق الثانوية العامة
بعد معرفتكم توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي، من خلال هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/application
يسمح لكم التعرف على التنسيق الرسمي لكليات أدبي الحكومية عن طريق لموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.