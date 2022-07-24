قبل نتيجة الثانوية العامة.. توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي وعلمي بالدرجات الحق جهز نفسك «اختر مستقبلك»

اقترب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 كما أعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي وفي هذه الفترة يبحث كافة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق الكليات، وسيتم إعلان تنسيق كليات 2022 أدبي عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، على الفور وسيستمر تنسيق المرحلة الثانية من يوم 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر 2022 لتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية “أدبي، واليكم في هذا المقال توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي.

توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي

إن توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي كالآتي:

تربية حلوان 373.

تربية ابتدائي الزقازيق 371

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 371

تربية السادات 370.5

تربية دمنهور 369.5

تربية سوهاج 369

تربية أسيوط 368.5

تربية ابتدائي بور سعيد 368.5

كلية الآثار انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى 367.5

تربية الفيوم 367 تربية المنصورة 366.5

تربية ابتدائي عين شمس 366.5

تربية طفولة الزقازيق 365.5

كلية البنات تربية عين شمس 363.5

تربية كفر الشيخ 363.5

فنون جميلة فنون المنيا 361.5

تربية ابتدائي بنها 361.5

تربية ابتدائي شبين الكوم 361.5

كلية فنون جميلة فنون أسيوط 360

تربية ابتدائي طنطا 359.5

كليات أدبي المرحلة الأولى

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 359

نوعية المنيا 359

فنون جميله فنون الاقصر 358.5

تربية الإسماعيلية 358.5

تربية ابتدائي اسيوط 358.5

تربية أساسي اسكندرية 358.5

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 356

تربية ابتدائي بنى سويف 355.5

تربية ابتدائي السادات 355

تربية فرع الوادى الجديد 354.5

آداب القاهرة 354

رياض اطفال المنيا طالبات 354

آداب عين شمس 353.5

تربية جامعة السويس 353

نوعية الزقازيق 351.5

تربية ابتدائي المنصوره 351.5

تربية طفولة طنطا 351

تربية اسوان 351

كلية رياض الأطفال أسيوط 350.5

تربية ابتدائي الفيوم 348

تربية ابتدائي كفر الشيخ 348

تربية ابتدائي الاسماعيليه 347.5

رياض أطفال بني سويف 347.5

تربية ابتدائي دمنهور 347.5

تربية طفوله شبين الكوم 347

آداب بنها 346.5

كلية حقوق المنيا 346.5

تجارة القاهرة 346

تربية طفوله الإسكندرية 345.5

تربية ابتدائي قنا جامعة الوادي 345

كلية بنات شعبة طفولة عين شمس 344.5

تربية ابتدائي سوهاج 343

رياض أطفال بورسعيد 343

تجارة عين شمس 343

تربية طفولة كفر الشيخ 342

رياض اطفال الفيوم طالبات 342

آداب الإسكندرية 341

تربية ش.رياض أطفال جامعة حلوان طالبات 341

تربية طفولة قنا جامعة جنوب الوادي طالبات 340.5

تربية طفولة الإسماعيلية 339

تجارة المنصورة 337

تجارة الإسكندرية 337

رياض أطفال المنصورة 336

تربية طفوله سوهاج طالبات 335

الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 334

كلية أداب بورسعيد 333.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 333

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 333

نوعية كفر الشيخ 331 نوعية بنها 330.5

نوعية الإسكندرية 328

نوعية اسيوط 328

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

بعد معرفتكم توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي، من خلال هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/application

يسمح لكم التعرف على التنسيق الرسمي لكليات أدبي الحكومية عن طريق لموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.