قبل ما تقدم في التنسيق.. أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة وشروط الالتحاق بالدرجات

بدأت اليوم الخميس المرحلة الأولى للتنسيق، عبر الموقع التنسيق الإلكتروني بحد أدني للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وبحد أدني للشعبة الهندسية341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، و264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، على أن تكون بداية المرحلة الثانية للتنسيق يوم الاثنين المقبل الخامس عشر من أغسطس الجاري على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي درجات تنسيقها وموعدها بالتفصيل حيث يتوقع أن تكون من ضمنها كلية الآداب جامعة القاهرة في هذه المرحلة.

أقسام كلية آداب جامعة القاهرة

تستقبل كلية آداب جامعة القاهرة لجميع طلاب الثانوية العامة سواء من الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، وتتميزة بالمرونة في قبول الطلاب بالحد الأدني من الدرجات حسب طريقتها الاستيعابية في جامعة القاهرة، إضافة إلى أن الكلية تلبي اهتمامات وقدرات الطلاب المختلفة بتنوع الأقسام التي تتواكب لسوق العمل، وهي كلية تم تأسيسها عام 1908 وتقع في نطاق الحرم الجامعي للجامعة في محافظة الجيزة، ويكون مدة الدراسة فيها نحو 4 سنوات ويتخرج الطالب منها حاصلا على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وجاءت أقسام كلية آداب جامعة القاهرة على النحو التالي:

اللغة العربية

اللغات الشرقية

اللغة الانجليزية

اللغة اليابانية

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اليونانية واللاتينية

الجغرافيا

اللغة الأسبانية

اللغة الصينية

اللغة الإيطالية

المكتبات والوثائق والمعلومات

الاجتماع

علم النفس

الفلسفة

التاريخ

قسم اللغة الروسية

تنسيق أقسام كلية آداب جامعة القاهرة

هناك بعض القواعد الداخلية للقبول في أقسام كلية آداب جامعة القاهرة التي تنظم عملية قبول الطلاب في الأقسام المختلفة على النحو التالي:

قسم اللغة العربية: سعته 200 طالب ويشترط أن يحصل الطالب على أعلى مجموع اعتباري سواء في المجموع الكلي أو مجموع اللغات الثلاث ” اللغة العربية، والإنجليزية، واللغة الثانية”.

اللغات الشرقية: تقبل نحو 150 طالب في الشعبة التركية و300 طالب في اللغة العربية، ومثلهم في اللغة الفارسية ولا يقبل الطلاب المحولين من الكليات الآخري أو حتى من الأقسام الداخلية.

اللغة الإنجليزية: سعته 100 طالب ويشترط حصول على الطالب على أعلى مجموع كلي بالإضافة إلا يقل مجموعه عن 48 في اللغة الإنجليزية وعن 55 درجة في اللغة العربية وأن يجتاز الطالب امتحان القبول في القسم.

اللغة الفرنسية: تقبل نحو 50 طالب من المدارس الفرنسية فقط، وتقبل الحاصلين على أعلى الدرجات في مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الألمانية: تقبل نحو 33 طالب من الحاصلين على شهادة المدارس الألمانية المعتمدة في مصر أو من خارجها، وتقبل المحولين من كليات أخرى أو أقسام أخري وتشترط اجتياز اختبارات القبول.

اليونانية واللاتينية: يقبل القسم نحو 150 طالب ويشرط حصول الطلاب على أعلى مجموع في الإنجليزي بما لا يقل عن 40 درجة ولا يقل القسم المحولين بعد مرور الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

اللغة اليابانية: سعته 25 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري إضافة لمجموع اللغات الثلاث.

اللغة الإسبانية: يقبل نحو 40 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري إضافة لمجموع اللغات.

اللغة الصينية: يقبل 70 طالب بشرط الحصول على أعلي مجموع اعتباري بالإضافة لمجموع اللغات الثلاث.

اللغة الإيطالية: يقبل نحو 40 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الروسية: يقبل نحو 40 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري ومجموع اللغات الثلاث.

التاريخ: سعة القسم نحو 600 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بغض النظر لمجموع اللغات.

الجغرافيا: يقبل نحو 400 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري دون النظر لمجموع اللغات.

الفلسفة: لا يوجد شروط ولا عدد للطلاب في هذا القسم.

علم النفس: سعته 70 طالب مقسمين على 45 طالب من الأدبي بمجموع لا يقل عن 325 درجة، و25 طالب من العلمي بمجموع لا يقل عن 305.

الاجتماع: سعته 13- طالب من الحاصلين على أعلى المجاميع من الشعبة العلمية والأدبية.