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قبل تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة … غداً تبدأ امتحانات الدور الثاني تعرف على الجدول

عبد الرحمن رضا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين في بعض المواد خلال الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة المصرية ٢٠٢٢، سوف يكون بداية من غداً السبت على أن تبدأ باللغة العربية والتربية الدينية.

قبل تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة … غداً تبدأ امتحانات الدور الثاني تعرف على الجدول

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

وفق الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ الامتحانات غداً السبت الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢، وتنتهي يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، علاوة على ذلك تبدأ باللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي بالأحياء للشعبة العلمية “علوم”، وفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية، ورياضيات “استاتيكا” للشعبة العلمية “الرياضيات”.

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جدول الدور الثاني للثانوية العامة

وبذلك نكون عرضنا لكم كافة مواعيد الامتحانات للدور الثاني بالثانوية العامة ٢٠٢٢، ويمكنكم متابعتنا لمعرفة كل جديد حول الثانوية العامة وأخبار التنسيق للمراحل المتبقية.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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