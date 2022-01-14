قبل أيام من انطلاق الامتحانات… مديريات التعليم تكشف عن بعض التفاصيل الهامة بشأن امتحان الثانوي العام الورقي

يستعد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي والذين يقدر عددهم بحوالي 1.2 مليون طالب وطالبة لخوض امتحانات نصف العام الدراسي على قدم وساق، حيث أنه من المقرر لها الانطلاق في 22 يناير القادم، ومن ثم أعلنت المديريات التعليمية بأن الامتحانات الورقية ستكون موحدة على مستوى كل الإدارات التعليمية، هذا وتم الانتهاء بالفعل من وضع أسئلة الاختبارات في كل المديريات التعليمية بكل أنحاء الجمهورية وبالتحديد الجزء المقالي منها، وفيما يتعلق بالجزء الإلكتروني فيمثل فقط 70% من الامتحان وتكون الوزارة هي المسؤولة عن وضع الأسئلة.

وزير التعليم يوضح تفاصيل امتحانات الثانوي العام

وعلى سبيل التوضيح لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة، أكد الدكتور طارق شوقي بأن امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي تحتوي على قسمين فقط، إحداهما الإلكتروني ويمثل 70% من درجات المادة ويتم تصحيحة إلكترونياً دون أي تدخل بشري، والقسم الآخر مقالي ورقي ويتم وضعه من الإدارات أو المديريات التعليمية ويمثل حوالي 30% من مجموع درجات المادة وبالتالي يتم تصحيحه من جانب المعلمين. في المدارس.

وفي نفس السياق، أكد وزير التعليم بأن المركز القومي للامتحانات قد انتهى في وقت سابق من وضع المواصفات الفنية للأسئلة المقالية أو الإلكترونية وتحديد نواتج التعلم المستهدفة، فضلاً عن تحديد عدد الأسئلة ودرجة كل سؤال بهدف التوحيد بين المديريات المختلفة،أما عن طلاب المنازل فيتم اختبارهم ورقياً حسب المواصفات الفنية التي تم تعميمها على المديريات التعليمية المختلفة.

أما عن الهدف من نظام التقييم الذي وضعته الوزارة، فهو الوقوف على مستوى الطالب وتحديد مدى إدراكه وفهمه لمخرجات التعليم فضلاً عن إمكانية التعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد التي تقيس مدى فهم مخرجات التعلم، وبوجه عام تكون التدريبات التي تضعها الوزارة هامة وهادفة على مدار سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، أما عن الغش فأكد أن محاولات الغش تؤذي أصحابها في المقام الأول وتحرمه من فرصة الاستمرار في الامتحانات كما تهدد مستقبله التعليمي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

فيما يتعلق بموعد امتحانات الفصل الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي فتبدأ من 22 يناير 2022، أما عن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فتبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير على أن تنتهي جميعها يوم 3 من فبراير 2022 ، وحسب ما أوضحته الخريطة الزمنية فأع إجازة نصف العام الدراسي تبدأ من 5 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين كاملين حتى الخميس الموافق 17 من فبراير 2022، ويعاود الطلاب الحضور للفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير ويستمر لمدة 97 يوماً لينتهي يوم 16 يونيو.