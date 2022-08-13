قائمة بأسعار ومقاسات مرايل الثانوي في السعودية وأماكن بيعها أون لاين

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وإعلان وزارة التعليم السعودية عن خطة وبدء الدراسة للعام الدراسي 1444 هجري متضمة ميعاد بدء الدراسة فإنه يبدأ التفكير من الطلاب وأولياء أمورهم استعداد لعام دراسي جديد من شراء لوازمهم من مرايل وأدوات دراسية وكافة المستلزمات الأخرى التي قد يحتاجها الطالب، وتوجد عدة أماكن ملائمة يمكن من خلالها شراء ملابس مرايل الثانوية اون لاين دون حاجة للبحث، مثل موقع شي إن المشهور، وتتميز أن لها أسماء وأنواعها مختلفة سواء قطعة واحدة أو قطعتين، وتتميز مرايل الثانوي بلونها الكحلي الأنيق.

أسعار مريول الثانوية

هذا العام لم نرى على أسعار مرايل الثانوي أي تغيرات في الأسعار الخاصة بها والمعلنة والمعرفة في العام السابق، إذ أن أسعار المرايل تختلف باختلاف أسعارها وموديلاتها، وإليكم قائمة بالاسعار:

من سعر 80 الـ 138 ريال يمكن شراء مريلة شيال.

بسعر يبدأ من 55 إلى 60 ريال يمكن سراء مريلة من موديلات تنورة ثانوي.

بسعر من 30 إلى 49 ريال يمكنك شراء بلوزة أبيض بناتي.

كيف يمكنك تحديد المقاس الخاص بالمريلة

تختلف المقاسات الخاصة بمرايل الثانوي وتتراوح ما بين مقاس 44 وحتى مقاس 58، ولمعرفة المقاس الخاص بإبنتك الذي يناسبها، حيث لان لكل طول وعرض وكيف مقاس مختلف، فما عليك إلا معرفة مقاس ابنتك من خلال معرفة مقاس طولها وعرضها وكتفها التي ترغب في شراء المريلة لها ومن ثم بإمكانك بسهولة أن تحصل على المقاس المناسب لها، وإليكم قائمة بمقاسات المرايل التي تناسب مقاسات الطول والعرض: