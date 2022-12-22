قائمة المدارس التي رفعت النتائج الكويت moe.edu.kw استخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني

أكدت وزارة التربية والتعليم في الكويت رسميا إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول 2022 لجميع صفوف النقل الابتدائي والمتوسط والثانوي في الكثير من المدارس داخل دولة الكويت، كما أعلنت وزارة التربية الكويتية أن امتحانات الصف الحادي عشر والثاني عشر في الكويت ما زالت مستمرة حتى اليوم في كافة اللجان المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية، هذا وقد انتهت امتحانات النقل الابتدائي والمتوسط والثانوي منذ ما يقرب من خمسة أيام تقريبا، وقامت العديد من المدارس عقب انتهاء الامتحانات بإعلان النتائج وعلامات الطلاب في الفصل الدراسي الأول 2022، وسوف نقدم لكم حالا تقريرا مفصلا عن احصائيات المدارس التي قامت بنشر النتائج الخاصة بها في الكويت.

احصائيات المدارس التي أعلنت النتائج بالكويت

محموعة كبيرة من المدارس في الكويت قامت بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، وقامت وزارة التربية رسميا بالإعلان عن أسماء المدارس التي قامت برفع النتائج سواء كانت مدارس تعليم الكبار أو مدارس التعليم العام، حيث أكدت الوزارة أن عدد المدارس التي قامت برفع نتائج الفصل الدراسي الأول 2022 بلغ 80 مدرسة موزعة كالتالي:-

45 مدرسة تعليم عام.

16 مدرسة محو أمية.

19 مدرسة تعليم كبار – متوسط. أما عن قائمة المدارس التي قامت برفع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 في جميع أنحاء الكويت فمنها مدارس:-

ابن الجوزي الابتدائية للبنين.

آسيا بنت مزاحم الابتدائية للبنات.

احمد عيسى السعد الابتدائية للبنين.

ام ايمن الابتدائية للبنات.

نصرة على النقي الابتدائية للبنات.

بنيدر الابتدائية للبنين.

مركز الفردوس – محو أمية – نساء – المشترك.

هذا ويستطيع جميع الطلاب التعرف على احصائيات المدارس التي قامت برفع نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول الكويت 2022 من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022