فوائد تدشين مبادرة “One Ocean” لطلاب المدارس

دشن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “ابصر”، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، مبادرة “One Ocean” بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة وإحدى الشركات، بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، ومدير عام التعليم بالشرقية، الدكتور سامي العتيبي.

مبادرة One Ocean-مصدر الصورة: منصر ابصر

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى توعية الطلاب والطالبات بشأن التلوث البلاستيكي في البيئة البحرية، من خلال توزيع الخبرات والمهندسين في مختلف مدارس المنطقة الشرقية، لمشاركة خبراتهم ومهاراتهم مع الطلبة حول أهمية المحافظة على البيئة البحرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مجلس “ابصر” لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مستهدفات الاستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.

إشادة بالمبادرة

وخلال التدشين، أشادت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أمناء مجلس “ابصر”، بالتكامل بين المجلس وإدارة التعليم بالشرقية في تدشين المبادرة، التي من شأنها أن تؤثر في جيل المستقبل من خلال تعزيز حس الانتماء الوطني، والمحافظة على الثروات الوطنية.

رفع الأداء السعودي للاستدامةوأوضحت أن المبادرة تسهم في رفع مؤشر الأداء السعودي للاستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية، وربط مفاهيم الدين الإسلامي بالاستدامة والحفاظ على البيئة، ومشاركة خبرات مهندسي القطاع الخاص مع الشباب للحد من التلوث في البيئة البحرية.

وأضافت أن المبادرة ستقدم نشاط مدرسي للطلاب والطالبات عن مفهوم تلوث المحيطات بشكل أعمق ولمدة سنة، ابتداء من أغسطس 2023 إلى يونيو 2024.