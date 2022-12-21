فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح موقع فضاء الأولياء 2022 tharwa.education.gov.dz للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2022-2023، حيث يمكن لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي استخراج كشف النقاط والاطلاع على جميع الدراجات المتحصل عليها من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي الجديد وفق الخطوات المدرجة دناه.

التسجيل في موقع فضاء الأولياء 2022

الدخول على رابط فضاء الأولياء 2022

تضغط على تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل من قبل

يجب أن تدخل بيانات الولي بالتفصيل كما توضحه الصورة الآتية:

ثم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بولي التلميذ

بعدها سوف تنتقل إلى الواجهة الرئيسية للمنصة

قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اضغط على تسجيل جديد

إدخال معلومات الأبناء المتمدرسين

طبع الاستمارة

في الأخير يذهب الولي إلى المدرسة التي يدرس فيها التلميذ ثم يتقدم لمكتب المدير للحصول على الختم الاستمارة ووصل استلام وبذلك يصبح حسابه مفعل.

طريقة استخراج كشف النقاط الفصل الأول 2022-2023

أتاحت وزارة التربية الوطنية لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائج التلاميذ بشمل إلكتروني وبكل سهولة من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

تضغط على تسجيل الدخول من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم تضغط على نتائج أبنائي

بعدها تنقر على تبويب اختر الفصل

يجب أن تختار نتائج الفصل الدراسي الأول

وأخيرا ستظهر كشوفات النقاط

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه بشكل مبسط ودقيق أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2022-2023.