فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح موقع فضاء الأولياء 2022 tharwa.education.gov.dz للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2022-2023، حيث يمكن لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي استخراج كشف النقاط والاطلاع على جميع الدراجات المتحصل عليها من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي الجديد وفق الخطوات المدرجة دناه.
التسجيل في موقع فضاء الأولياء 2022
- الدخول على رابط فضاء الأولياء 2022
- تضغط على تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل من قبل
- يجب أن تدخل بيانات الولي بالتفصيل كما توضحه الصورة الآتية:
- ثم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بولي التلميذ
- بعدها سوف تنتقل إلى الواجهة الرئيسية للمنصة
- قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين
- اضغط على تسجيل جديد
- إدخال معلومات الأبناء المتمدرسين
- طبع الاستمارة
- في الأخير يذهب الولي إلى المدرسة التي يدرس فيها التلميذ ثم يتقدم لمكتب المدير للحصول على الختم الاستمارة ووصل استلام وبذلك يصبح حسابه مفعل.
طريقة استخراج كشف النقاط الفصل الأول 2022-2023
أتاحت وزارة التربية الوطنية لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائج التلاميذ بشمل إلكتروني وبكل سهولة من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:
- الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022
- تضغط على تسجيل الدخول من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور
- ثم تضغط على نتائج أبنائي
- بعدها تنقر على تبويب اختر الفصل
- يجب أن تختار نتائج الفصل الدراسي الأول
- وأخيرا ستظهر كشوفات النقاط
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه بشكل مبسط ودقيق أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2022-2023.