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فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول

عبد الجليل فارس

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح موقع فضاء الأولياء 2022 tharwa.education.gov.dz  للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2022-2023، حيث يمكن لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي استخراج كشف النقاط والاطلاع على جميع الدراجات المتحصل عليها من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي الجديد وفق الخطوات المدرجة دناه.

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 10 21/12/2022 - 11:12 م

التسجيل في موقع فضاء الأولياء 2022

موقع فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 الفصل الأول tharwa education dz

  • الدخول على رابط فضاء الأولياء 2022
  • تضغط على تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل من قبل
  • يجب أن تدخل بيانات الولي بالتفصيل كما توضحه الصورة الآتية:

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 1 21/12/2022 - 11:12 م

  • ثم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بولي التلميذ

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 2 21/12/2022 - 11:12 م

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 3 21/12/2022 - 11:12 م

  • بعدها سوف تنتقل إلى الواجهة الرئيسية للمنصة
  • قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 4 21/12/2022 - 11:12 م

  • اضغط على تسجيل جديد

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 5 21/12/2022 - 11:12 م

  • إدخال معلومات الأبناء المتمدرسين

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 6 21/12/2022 - 11:12 م

  • طبع الاستمارة
  • في الأخير يذهب الولي إلى المدرسة التي يدرس فيها التلميذ ثم يتقدم لمكتب المدير للحصول على الختم الاستمارة ووصل استلام وبذلك يصبح حسابه مفعل.

طريقة استخراج كشف النقاط الفصل الأول 2022-2023

أتاحت وزارة التربية الوطنية لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائج التلاميذ بشمل إلكتروني وبكل سهولة من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 7 21/12/2022 - 11:12 م

  • بعدها تنقر على تبويب اختر الفصل

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 8 21/12/2022 - 11:12 م

  • يجب أن تختار نتائج الفصل الدراسي الأول
  • وأخيرا ستظهر كشوفات النقاط

فضاء الاولياء 2022 awlyaa.education.gov.dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الأول 9 21/12/2022 - 11:12 م

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه بشكل مبسط ودقيق أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2022-2023.

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عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية

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