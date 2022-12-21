فضاء الاولياء 2022 لاستخراج كشف النقاط وزارة التربية الجزائرية tharwa.education.gov.dz

قامت وزارة التربية الجزائرية بإطلاق فضاء الاولياء 2022 لاستخراج كشف النقاط للتلاميذ الجزائريين في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهو نظام معلوماتي جديد يتيح النتائج المدرسية، وهو يقدم العديد من الخدمات ونتائج كل الفصول الدراسية الأول والثاني والثالث، وكل المسجلين من قبل في إمكانهم تسجيل الدخول إلى موقع tharwa.education.gov.dz بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أما الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات في فضاء الأولياء نتائج الفصل الاول فعليهم أن يسجلوا حسابات جديدة في المنصة.

فضاء الاولياء 2022

يتم التسجيل في فضاء الاولياء 2022 لاستخراج كشف النقاط من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة، وكل تلميذ أو وليه يذهب إلى tharwa.education.gov.dz ثم يتبع الخطوات التي سنوضحها لكم فيما يلي:

ادخل إلى فضاء أولياء التلاميذ على الإنترنت بعد ذلك يجب أن تنقر على زر تسجيل جديد بما أنه ليس لديك حساب في المنصة يتوجب عليك إضافة البيانات الشخصية المطلوبة من أجل التسجيل، وهي البريد الإلكتروني وكلمة المرور مع رقم الجوال ستظهر لك مجموعة من الشروط والأحكام العامة، يجب أن تطالعها ثم توافق عليها أدخل المعلومات الخاصة بولي الأمر، ثم أضف المعلومات المهنية سيتم فتح الواجهة الخاصة بالموقع، وبهذا تكون قد أنهيت التسجيل في الموقع الإلكتروني كما بينا لكم.

استخراج كشف نقاط التلاميذ tharwa

يمكنكم تسجيل التلاميذ في فضاء أولياء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل جديد من بوابة موقع فضاء الاولياء

بعد ذلك أدخل مديرية التربية التابع لها، ثم أضف رقم التعريف المدرسي وسيدرج الموقع اسم التلميذ وتاريخ ميلاده تلقائيا

يمكن طبع الاستمارة التي يقدمها ولي الأمر لاحقا إلى مدير المؤسسة، وسيمنح له وصل الاستلام ليصبح الحساب مفعلا، ويستطيع ولي الأمر الاستعلام عن نتائج التلاميذ من خلاله.

فضاء الاولياء 2022 نتائج الفصل الاول

إن استخراج كشف نقاط الفصل الاول يجب أن يتبع المستعلم ما يلي: