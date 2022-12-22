رابط فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط للطلاب عبر tharwa.education gov dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني اليوم عن إتاحة التعرف على نقاط الطلاب عبر tharwa.education gov dz resultat، للحصول على درجات الطلاب في الفصلين الأول والثاني، مع إمكانية قيام ولي الأمر بتسجيل الدخول عبر الموقع أيضًا، وسيظهر أمامه جميع درجات الطالب الخاصة بنتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

وأعلن مسؤولي الوزارة أيضًا أن نسبة نجاح الفصل الدراسي للترم الأول مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، بعد الانتهاء من الاختبارات التي كانت قد بدأت رسميًا يوم 6 ديسمبر 2022 الماضي، واستمرت لمدة 9 أيام حتى 15 ديسمبر 2022، لافتة إلى انتهائها من أعمال التصحيح ووضع الدرجات في كافة مراكز التصحيح والدرجات.

رابط فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط للطلاب 2022

يمكن لجميع الطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي 2022 للترم الأول من خلال رابط فضاء الأولياء باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع فضاء الأولياء الإلكتروني: https://tharwa.education.gov.dz

أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

انقر على خانة “أنا لست روبورت”.

ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

اضغط على خانة “نتائج الطلاب”.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بالطالب.

ثم اضغط على زر “بحث”.

وسيظهر لك جميع النقاط الخاصة للطالب لكل مادة والمجموع الكلي.

التسجيل في فضاء الأولياء

يمكنك التسجيل على موقع فضاء الأولياء من خلال الرابط الرسمي للوزارة، فعند إدخال رابط الفضاء الأصلي الذي أوضحناه، تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبدء في تسجيل الدخول، ولكن إذا لم تكن مسجلاً، يجب عليك الالتزام بالنظام التالي: