فرصة العمر.. منح دراسية ممولة بالكامل من DAAD لماجستير STEM بالجامعات الألمانية

تعد المنح الدراسية من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD فرصة مثالية للطلاب الدوليين الطموحين الراغبين في اقتناصها لاستكمال درجة الماجستير في الجامعات الألمانية المعتمدة، وبخاصة في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات STEM ولذلك فإن هذه المنح هي أحد الخيارات الأكاديمية الأكثر جاذبية بفضل الدعم المالي والتسهيلات التي تقدمها للطلاب المتفوقين من الدول النامية والناشئة.

تمتاز هذه المنح المقدمة من DAAD بأنها ممولة بالكامل وتقدم حزمة متنوعة من الفوائد التي تجعل فرصة الدراسة في ألمانيا ميسرة ومميزة، حيث تشمل المزايا المقدمة راتبًا شهريًا بقيمة 992 يورو لتغطية تكاليف التأمين الصحي والنفقات المعيشية، بالإضافة إلى بدل سنوي بقيمة 460 يورو لدعم تكاليف الدراسة، علاوة على بدل السفر لمرة واحدة وإعانة شهرية للإيجار في حالات معينة، كما يمكن للطلاب الحصول على دعم خاص لأفراد أسرهم المرافقين، وتشمل المنحة أيضًا تغطية رسوم دورات اللغة الألمانية اللازمة قبل بدء الدراسة، بالإضافة إلى إمكانية تمويل إضافي في حال الإعاقة أو الإصابة بأمراض مزمنة، ويمتد برنامج التمويل من 10 إلى 24 شهرًا حسب طول البرنامج الأكاديمي المختار.

لتكون مؤهلاً للاستفادة من هذه المنح المميزة، يجب أن تتوفر لديك عدة شروط ومعايير تتعلق بالخبرات الأكاديمية والجنسيات المؤهلة، فمن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم حاملًا لجنسية إحدى الدول النامية أو الناشئة، إضافة إلى امتلاك درجة جامعية أولى (بكالوريوس) معترف بها في ألمانيا، ويشترط عدم حصول المتقدم على درجة ماجستير مسبقًا، كما يتطلب ألا يتجاوز مدة الإقامة السابقة للمتقدم في ألمانيا 15 شهرًا قبل الموعد النهائي للتقديم، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادته الجامعية في آخر ست سنوات، كما يُشترط تقديم مستوى B1 على الأقل في لغة الدراسة سواء كانت الألمانية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى تقديم ملف طلب كامل يحتوي على المستندات المطلوبة.

كيفية التقديم على المنحة الدراسية

يتطلب التقديم لهذه المنح إعداد مجموعة من المستندات والوثائق الأكاديمية التي تثبت الجدية والأهلية العلمية، وتشمل هذه المستندات:

سيرة ذاتية حديثة بحد أقصى 3 صفحات.

رسالة دافع توضح الأهداف الأكاديمية والشخصية.

شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات.

إثبات إجادة اللغة المطلوبة للتخصص.

خطاب قبول من جامعة ألمانية (يمكن تقديمه لاحقًا).

نموذج يوضح البرامج الأكاديمية المفضلة بحد أقصى 5 برامج.

نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية.

مستندات أخرى داعمة مثل شهادات العمل والأنشطة التطوعية.

بعد استكمال الوثائق والتأكد من استيفاء الشروط، يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، حيث يتم الاختيار النهائي بناءً على معيار الكفاءة الأكاديمية وجودة خطة الدراسة ومدى ارتباط الدراسة بالمسار الوظيفي المستقبلي.