فحص 1.5 مليون طالب للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص مليون و532 ألفًا و609 طلاب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها في 5 أكتوبر 2025 وحتى اليوم.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب ودعمهم خلال سنوات التعليم الأولى.

المبادرة تشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة، سواء من المصريين أو غير المصريين، في نحو 29 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أعمال الفحص ستستمر طوال العام الدراسي الحالي.

وأضاف أن فرق المبادرة تقدم خدمات تشمل قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن سوء التغذية، إلى جانب وضع برامج علاجية وتغذوية لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم.

تحويل الحالات المصابة للعلاج المجاني بالتأمين الصحي

ومن جانبه، صرّح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، بأن الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بأي من الأمراض المستهدفة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج بالمجان، مع تسليم كارت متابعة لمراقبة الحالة الصحية بشكل دوري.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة، أن تنفيذ أعمال الفحص يتم من خلال 2000 فريق طبي متخصص مدرب على بروتوكولات الفحص ومعايير مكافحة العدوى، مشددًا على اتباع الإجراءات الوقائية والتوعوية داخل المدارس.

كما دعا أولياء الأمور للتواصل عبر الخطين الساخنين 105 و106 لتقديم أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالمبادرة.