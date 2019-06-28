فتح باب تلقي شكاوى نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. وسيستمر تلقي شكاوي النتيجة لمدة أسبوع من الآن

بعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 فتحت وزارة التربية والتعليم، باب الشكاوي الخاصة بالنتائج وسيستمر لمدة أسبوع واحد فقط، وذلك لنتيجة الفصل الدراسي الثاني وتهدف هذه الخطوة لتحقيق العدالة بين الطلاب، سواء الطلاب اللذين أدوا الامتحانات ورقيا أو إلكترونيا، وبالنسبة إلى تظلمات الامتحانات الورقية، ستكون كما هي كل عام وبنفس الخطوات والنظام، وتقوم كل إدارة تعليمية بمراجعة الشكاوي ثم الرجوع للوزارة بنتائج الفحص، لكي يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الأمر.

أما بخصوص شكاوى الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، فحسب توجيهات الوزارة فعلى كل إدارة تعليمية ان تقوم بجمع جميع الشكاوى، وكتابة كشوف به بيانات الطالب والمادة والكود والتاريخ، وموقف تحرير محضر وإثبات الحالة في تاريخه من عدمه، ثم يتم إرسال الكشوف من مديرية التعليم إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات، ليتم فحصها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

ويرجى الإنتباه إلى أن تقديم الشكاوى لا يمنع من دخول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2019، وذلك ليتم المحافظة على مصلحة الطالب في حالة عدم ثبوت الشكوى، وللطلاب الذين تضرروا من أي خلل في نظام الامتحان الإلكتروني، وتم إثبات ذلك بالفعل سيأخذ الطالب درجات النجاح، والجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 تخطت 94%، وهي بالطبع نسبة نجاح مرتفعة نسبيا، وهذا يثبت قدر الطلاب على استيعاب الطلاب للنظام التعليمي الجديد.

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