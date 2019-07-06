فتح باب التنسيق الإلكتروني لإختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019

بدأ اليوم مكتب التنسيق في تنظيم إختبارات القدرات لكافة طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يرغبون في الإلتحاق بكليات “الفنون الجميلة والتطبيقية، والتربية، والإعلام”،على أن يتم إجتياز تلك الإختبارات المؤهلة، وجاء ذلك بقرار من قبل المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لقواعد وشروط، على أن يستمر ذلك حتى اليوم العشرين من شهر يوليو الجاري.

وحاولت وزارة التعليم العالي أن تيسر الإختبارات على الطلاب، فقامت بالإتفاق مع منظومة الحكومة الإلكترونية القائمة عليها الدولة بكافة أجهزتها، على أن يقوما بفتح التسجيل أمامهم إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وهذه الخدمة بالفعل قد تم إستحداثها من ذي قبل في عام 2017م وقد نجحت بالفعل، ومن ثم قررت الوزارة أن تستمر تلك الخدمة حتى العام الجاري 2019م.

نتائج الثانوية العامة 2019

ويفصلنا عن موعد إعلانت نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019م أيام قليلة، حيث من المفترض سيتم نشرها عبر موقع الوزارة الرسمي برقم الجلوس في اليوم الثامن عشر من يوليو الجاري 2019م.