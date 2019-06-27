فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الاعدادي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك من اليوم الأحد 23 يونيو 2019 حتى 15 يوليو 2019 .
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، وهي تهدف إلى ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بجانب التدريب العملي والتوظيف عبر شركات الوزارة وشركات القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولي ، وذلك لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة سوق العمل المحلية والقومية والإقليمية والدولية .
مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2019
وتجمع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين الدراسة النظرية والعملية ، وتركز على تعليم الطلاب الاقتصاد وريادة الأعمال بالإضافة الى الجانب العملي لخدمة المشروعات و العلوم الأساسية والثقافية ، والعلوم الفنية تبعاً لمجال التخصص ، ويكون التخصص حسب المدرسة التي يلتحق بها الطالب مثل :
- تركيبات كهربائية.
- تبريد وتكييف الهواء.
- تصنيع ميكانيكي .
- تشطيبات معمارية .
- شبكات صحية.
- نجارة عمارة.
- كهرباء .
- ميكاترونيات .
- إدارة وتشغيل المطاعم .
- حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- صيانة كهربائية .
- ميكانيكا.
والعديد من التخصصات الأخرى ،ويأخذ الطالب أثناء فترة تدربه على مكافئات مالية .
و يحصل الطالب على شهادة مصرية وأخرى أجنبية بعد 3 سنوات من الدراسة ، وبعدها يمكن الطالب العمل في المصنع الذي تدرب عليه أو التوجه للعمل فى الخارج بموجب كفاءته وشهادته الدولية ،كما يمكنه الإلتحاق بالالتحاق بالكليات التكنولوجية .
شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2019
ومن خلال الصور التالية يمكنك التعرف على عناوين المدارس وشروط التقديم فيها :
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مرتب خريج هذه المدارس يبدأ من 5000 جنيه ، كما أن فرص العمل متاحة لجميع الطلاب.
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