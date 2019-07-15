“فتح باب” التقدم لبرامج بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة لطلاب الثانوية العامة

في إطار انتهاء طلاب وطالبات الثانوية العامة من أداء الامتحانات وظهور النتيجة منذ أيام قليلة، فيبحث جميع الطلاب عن الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، ففي تطور سريع لظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي داخل جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم من أجل الدراسة بالبرامج الخاصة المتميزة، وسوف نعرض تفاصيل الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في التفاصيل الأتية.

تفاصيل الالتحاق والانضمام لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة