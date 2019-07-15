“فتح باب” التقدم لبرامج بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة لطلاب الثانوية العامة

في إطار انتهاء طلاب وطالبات الثانوية العامة من أداء الامتحانات وظهور النتيجة منذ أيام قليلة، فيبحث جميع الطلاب عن الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، ففي تطور سريع لظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي داخل جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم من أجل الدراسة بالبرامج الخاصة المتميزة، وسوف نعرض تفاصيل الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في التفاصيل الأتية.
تفاصيل الالتحاق والانضمام لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة
- أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب القبول لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية العامة لمرحلة البكالوريوس، وذلك لطلاب علمي رياضة الحاصلين على الحد الأدنى من أجل القبول بكليات الحاسبات والمعلومات داخل الجامعات الحكومية فقط، وذلك من خلال برنامجي التكنولوجيا الخاصة بالشبكات، والهندسة الخاصة بالبرمجيات.
- وجاء توضيح بيان جامعة القاهرة اليوم بأن الكلية تقبل الطلاب للالتحاق ببرنامج الحوسبة وبرنامج المعلوماتية الحيوية وذلك لطلاب علمي رياضة وعلمي علوم أيضاً، أو ما يقابل ذلك بالحاصلين على الحد الأقل للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات داخل الحكومات الحكومية فقط.
- وتابعت جامعة القاهرة في بيانها أن كلية الحاسبات والإذكاء الاصطناعي تقبل التحويل للسنوات الأعلى أيضاً، وذلك لجميع البرامج الخاصة من جميع كليات الحاسبات والمعلومات المنضمة للجامعات الحكومية فقط، ويتم ذلك التحويل من خلال التقدم إلي الكلية مباشرة، وقدمت جامعة القاهرة في بيانها التهنئة لجميع الطلاب على النجاح.
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