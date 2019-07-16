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فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة والتعليم تحدد مدة تقديم الطلب ل30 يوم بداية من الثلاثاء 16/7/2019

كتب إيناس المصريفي آخر تحديث
فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة والتعليم تحدد مدة تقديم الطلب ل30 يوم بداية من الثلاثاء 16/7/2019
تظلمات الثانوية العامة 2019

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الثانوية العامة اللذين تضرروا من نتائجهم، في إمتحان الدور الاول لاتمام امتحان الثانوية العامةللعام 2018 /2019، حيث يستمر فتح باب التظلمات لمدة30يوما بداية من يوم الغد الثلاثاء الموافق 16/7/2019.

تظلمات الثانوية العامة لعام 2018

اما عن الضوابط والاجراءات تقدم الطلاب بطلب التظلم لنتائجهم، فقد قامت الوزارة بنشر بيان يوم الاثين ان الرسوم التي سيتم فرضها على الطلاب المتقدمين بالتظلم تشمل 100 جنيه عن كل مادة يتقدم بها الطالب بطلب تظلم، ويتم تسديدها لاحد البنوك الوطنية، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وايضا يمكن السداد في احد مكاتب البريدعلى مستوى جمهورية مصر العربية، على حساب رقم(0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه
اما عن تقديم الطلبات فذلك يتم من خلال تقديم الطلب في المادة التي يرغب الطالب في الاطلاع عليها، الى مندوب لجنة النظام والمراقبة الذي يعمل في مديريات التعليم التي تكون تابعه الى لجان ومقار تحدد لكل محافظة من المحافظات التي تقوم بتحديدها اللجنة، ويتم ارفاقها بايصال السداد.

اما عن تقديم الطلبات فذلك يتم من خلال تقديم الطلب في المادة التي يرغب الطالب في الاطلاع عليها، الى مندوب لجنة النظام والمراقبة الذي يعمل في مديريات التعليم التي تكون تابعه الى لجان ومقار تحدد لكل محافظة من المحافظات التي تقوم بتحديدها اللجنة، ويتم ارفاقها بايصال السداد.

عن الكاتب

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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