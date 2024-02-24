أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت عن فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية تنتهي مدة رؤسائها القانونية، وهي: القاهرة، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, ويستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوع، من اليوم حتى الخميس 29 فبراير الجاري.

شروط الترشح:

تقديم السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، مع إرفاق الأبحاث، والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية، والتعاون الخارجي وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

بيان حالة معتمد ومختوم من الجامعة، يشمل الإعارات والإجازات والمهمات العلمية الخارجية والجزاءات.

خطة واضحة التنفيذ لتطوير الجامعة، مقدمة ورقيًا وعلى فلاش ميموري أو أسطوانة مدمجة.

شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو جزاءات ولا تحقيقات وأنه غير محال للمحاكم الجنائية، صادرة عن الشؤون القانونية المركزية للجامعة.

تقديم الأوراق:

تستقبل أمانة المجلس الأعلى للجامعات أوراق تقدم الراغبين في التقدم لرئاسة الجامعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال أيام فتح باب التقدم.

يتقدم المرشح والأوراق والمستندات المطلوبة بنفسه أو من ينوب عنه بموحب توكيل رسمي.

الخطوات الترشح لرئاسة الجامعات مصرية: