فاضل ساعات.. موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 لكل الطلاب

يفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ساعات قليلة، حيث يتمكن من خلاله طلاب الثانوية العامة الالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، باعتبارها فرصة ثانية لهم ليدرسوا في التخصص الذي لطالما رغبوا فيه، على أن تبدأ الدراسة في كلياتها خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023، حيث تم فتح باب التقديم لها منذ يوم الثلاثاء الماضي على أن تنتهي في السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، لذا تزايد البحث عنه من قبل النشطاء على محركات عالمية.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وسوف تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية بمدة لن تزيد عن 72 ساعة بعد غلق باب تسجيل الرغبات، كما هو تم تطبيقه في كل مراحل تنسيق الجامعات، فور اعتمادها بشكل رسمي، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء ترشيح الطلاب، كما أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، على أنه من يرغب في الالتحاق بالجامعات الأهلية من طلاب الثانوية العامة 2022، عليه أن ينتهي سريعا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وستظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، على موقع

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ على أنه في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الذي يوافق 30 أغسطس الحالي، سوف يُغلق موقع التنسيق، وذلك مع بانتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية، وأما عن رابط نتيجة التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية 2022، فسوف تكون متاحة النتيجة عليه بعد انتهاء التنسيق بحوالي 72 ساعة.

خطوات الاطلاع على نتائج تنسيق الجامعات الأهلية