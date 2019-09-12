غدًا بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للمتخلفين

يبدأ غدًا موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طليات تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين في تنسيق الدبلومات الفنية، حسبما صرحت وزارة التعليم العالي اليوم، وقد خصّت بالذكر 5987 طالب قاموا باستنفاذ الرغبات، وتسجيل رغبات لا تتناسب مع مجموعهم، وهو الأمر الذي حذرت منه وزارة التعليم العالي في وقت سابق، إذ أن على الطلاب كتابة رغبات متوافقة مع المجموع الكلي الذي حصلوا عليه والحد الأدنى الذي تقبل به الكليات والمعاهد، ويمكنهم التعرف على ذلك من خلال تنسيق الأعوام السابقة، وهي التنسيقات التي كانت منشورة على موقع الحكومة الإلكترونية.







بدء تنسيق الطلاب المتخلفين تنسيق الدبلومات الفنية غدًا







وقد دعلت وزارة التعليم العالي الطلبة الذين استنفذوا رغباتهم في المرحلة السابقة التسجيل مجددًا ضمن تنسيق الطلاب المتخلفين، مع مراعاة المجموع الكلي الذين حصلوا عليه، وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح الموقع للراغبين في التسجيل غدًا الجمعة 13 سبتمبر، ويمكن التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة الحكومة الإكترونية تنسيق 2019، وهو الموقع الذي يمكن من خلال تسجيل طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات.

وجدير بالذكر فتح باب التنسيق أمام طلبة الدبلومات الفنية بدءً من 17 أغسطس الماضي وحتى الرابع من سبتمبر، وقد قام ما يزيد عن 193 ألف طالبة وطالبة بالتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية، وذلك لاستكمال مشوار التعليم الجامعي، بدخول الكلية أو المعهد الذي يناسبهم، وقد تم الاختيار بمراعاة الموقع الجغرافي والمجموع الكلي والقدرات الخاصة بكل طالب، إذ تم إجراء اختبار القدرات لبعض الكليات مثل كلية الفنون التطبيقية والكليات التكنولوجية التي تم استحداثها هذا العام لتغير من مسار التعليم الفني.