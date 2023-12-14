عودة المسرح المدرسي في الشرقية بعد تدريب 200 معلم ومعلمة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، تدريب 200 معلم ومعلمة على المسرح والفنون الأدائية، ضمن مبادرة المسرح المدرسي بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.

أهم المبادرات الوطنية

أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن مبادرة المسرح المدرسي من أهم المبادرات الوطنية التي ستحقق حراكاً ونشاطاً في المسرح المدرسي بكافة محافظات المنطقة الشرقية، وستسهم بتنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى المعلمين والمعلمات وتعيد الحركة المسرحية لطبيعتها وتفعيل دور المسرح المدرسي.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تنشيط وإثراء حركة المسرح المدرسي من خلال الوصول إلى المخرجات المستهدفة بتنمية وتمكين قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتعزيز ونشر وبناء مفهوم ثقافة المسرح والفنون الأدائية، وصقل شخصية الطلاب والطالبات عبر تعزيز القيم التربوية والاجتماعية، والمهارات الحياتية، وغرس الجوانب الإبداعية، وتطوير قدرات ومهارات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في المجال المسرحي.

هيئة المسرح والفنون الأدائية

وأشاد الباحص بجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية على إطلاق هذه المبادرة المهمة، التي تسهم في تعزيز دور المسرح المدرسي في تنمية وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وبناء أجيال مهتمة بالفنون المسرحية.