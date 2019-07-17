عناوين وأرقام مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019/2020

ينشر موقع نجوم مصرية عناوين مكاتب التنسيق في الجامعات المصرية بتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019/2020 والتي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في منازلهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن كثيرا من الطلاب وأولياء الأمور يفضلون تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا في مكاتب تنسيق وزارة التعليم العالي المنتشرة في الجامعات المصرية تفاديا للأخطاء.
عناوين وأرقام مكاتب التنسيق والمسئول
أولا مكاتب تنسيق جامعة القاهرة
معامل كلية الهندسة: صباحة محمد عبد المقصود، 01280811664
معامل كلية الزراعة: محمد لطفى محمد، 35681968
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية: عبير يحى عبد الجواد، 01225217799
ثانيا: مكاتب تنسيق جامعة الإسكندرية
الاداب: هبة الله فؤاد احمد، 034875737
العلوم: 0359098720
علوم محرم بك: 35909872
المدينة الجامعية: 034289916
الهندسة: 035914475
التربية الرياضية بنين ابى قير: 035621123
التربية: 034805752
ثالثا مكاتب تنسيق جامعة دمنهور
معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية: ماهر عبد الفتاح، 0453282227
معمل كلية التربية: صلاح هنداوي، 0453282225
معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي: 011126631
معمل كلية العلوم: 0453293011
رابعا: مكاتب تنسيق جامعة عين شمس
معمل كلية الحاسبات داخل الحرم: محمد حسنى مصطفى، 01283600381
معمل كلية آداب داخل الحرم: احمد مصطفى رشدي، 01001144949
كلية البنات بمصر الجديدة: كريم مسلم، 01008284881
كلية الهندسة العباسية: سيدة طه محمد الخولى، 01220873316
المدينة الجامعية طلبة بالعباسية: احمد خضر، 01227855206
خامسا: مكاتب تنسيق جامعة أسيوط
معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب: فرغلى احمد عطية، 01097099806
معمل الحاسب الالى بقطاع (1): محمد عبد العظيم، 01003851883
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