عناوين وأرقام مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019/2020

ينشر موقع نجوم مصرية عناوين مكاتب التنسيق في الجامعات المصرية بتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019/2020 والتي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في منازلهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن كثيرا من الطلاب وأولياء الأمور يفضلون تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا في مكاتب تنسيق وزارة التعليم العالي المنتشرة في الجامعات المصرية تفاديا للأخطاء.

عناوين وأرقام مكاتب التنسيق والمسئول

أولا مكاتب تنسيق جامعة القاهرة

معامل كلية الهندسة: صباحة محمد عبد المقصود، 01280811664

معامل كلية الزراعة: محمد لطفى محمد، 35681968

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية: عبير يحى عبد الجواد، 01225217799

ثانيا: مكاتب تنسيق جامعة الإسكندرية

الاداب: هبة الله فؤاد احمد، 034875737

العلوم: 0359098720

علوم محرم بك: 35909872

المدينة الجامعية: 034289916

الهندسة: 035914475

التربية الرياضية بنين ابى قير: 035621123

التربية: 034805752

ثالثا مكاتب تنسيق جامعة دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية: ماهر عبد الفتاح، 0453282227

معمل كلية التربية: صلاح هنداوي، 0453282225

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي: 011126631

معمل كلية العلوم: 0453293011

رابعا: مكاتب تنسيق جامعة عين شمس

معمل كلية الحاسبات داخل الحرم: محمد حسنى مصطفى، 01283600381

معمل كلية آداب داخل الحرم: احمد مصطفى رشدي، 01001144949

كلية البنات بمصر الجديدة: كريم مسلم، 01008284881

كلية الهندسة العباسية: سيدة طه محمد الخولى، 01220873316

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية: احمد خضر، 01227855206

خامسا: مكاتب تنسيق جامعة أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب: فرغلى احمد عطية، 01097099806

معمل الحاسب الالى بقطاع (1): محمد عبد العظيم، 01003851883