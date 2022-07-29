عناوين مكاتب التنسيق بجامعة الأزهر وموعد التقديم 2022

عناوين مكاتب التنسيق بجامعة الأزهر والتي يتمكن من خلالها طلاب الثانوية الأزهرية إنهاء كافة إجراءات التنسيق من هناك بمساعدة الموظفين المختصين، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم.

حيث إنه يمكن تسجيل الرغبات أو تعديلها ومعرفة نتيجة التنسيق وترشيح الكليات والتحويل من كلية إلى أخرى وطباعة ورقة الترشيح الخاصة بكل طالب، بالإضافة إلى إمكانية التحويل من مكان لآخر داخل الجامعة أو خارجها وتقليل الاغتراب وغيره.

وتوجد فروع جامعة الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية التي تستوعب آلاف الطلاب في كل عام.

عناوين مكاتب التنسيق بجامعة الأزهر

يوجد لدى جامعة الأزهر ثلاث مكاتب للتنسيق في القاهرة، وفي أسيوط، وفي طنطا، المكتب الرئيسي في مقر رئاسة الجامعة بمبنى المعامل المركزية بكلية العلوم بالقاهرة ويقدم الخدمة لطلاب الأزهر في القاهرة والمحافظات المجاورة لها، أما مكتب تنسيق طنطا ويوجد بكلية الشريعة والقانون ويقدم الخدمة لطلاب محافظات الدلتا وشمال مصر، أما الفرع الثالث يقع في أسيوط بمقر الأمانة العامة بفرع الجامعة، ويقدم الخدمة لطلاب الأزهر في محافظة الصعيد وجنوب مصر.

وأشار الدكتور هاني حرب المشرف على مكاتب التنسيق بجامعة الأزهر إلى أن الأزهر الشريف كان قد استعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية، وذلك بتزويد مكاتب التنسيق بعدد من الموظفين للإجابة على كافة أسئلة الطلاب وشرح طريقة تسجيل الرغبات بدقة وسهولة من خلال الضغط على هذا الرابط موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

هذا وقد أتاحت جامعة الأزهر للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات وكل إجراءات التنسيق في المنزل من خلال موقع التنسيق الرسمي لها، إلا أن هناك كثير من طلاب الثانوية الأزهرية يرغبون في اللجوء إلى مكاتب التنسيق لضمان تسجيل الرغبات وإنهاء كل الإجراءات بشكل صحيح.

موعد بداية التنسيق بجامعة اأزهر

من المقرر أن يبدأ تنسيق جامعة الأزهر لعام 2022 خلال شهر أغسطس القادم أو مطلع شهر سبتمبر القادم، وذلك كما أوضح الدكتور هاني حرب المشرف العام على مكاتب التنسيق بجامعة الأزهر أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022 والذين نجحوا في الامتحانات ويرغبون في الدراسة بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022-2023 سوف يتم لهم فتح باب تسجيل الرغبات عبر الإنترنت وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لجامعة الأزهر ولمدة أسبوع.