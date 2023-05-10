عمر القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 ‏من قبل وزارة التعليم السعودي

‏‏ازداد البحث خلال فترة الاخيرة على محرك البحث العالمي جوجل ‏عن ‏عمر القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 حيث يرغب العديد من أولياء الامور تسجيل أبنائهم من الصف الأول الابتدائي ‏وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الحالي و بداية عام دراسي جديد ويذكر أن وزارة التعليم السعودي قامت بالإعلان عن الموعد المحدد لي فتح باب تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والذي المقرر أن يكون في يوم الأحد الذي يوافق 7 مايو 2023 حتى تنتهي فترة التسجيل ‏بعد 10 ايام من ‏اليوم المحدد بجانب الإعلان عن عمر القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي ولمعرفة التفاصيل الكاملة تابعونا.

‏عمر القبول لطلاب الصف الاول الابتدائي

من المقرر أن ‏يوم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم سوف يبدأ من يوم 17 شوال 1444 هجريا إلى يوم الذي يوافق 28 شوال 1444 هجريا كما يمكنك التسجيل الكترونيا عبر رابط الوزارة من هنا ‏أعلنت الوزارة عن عمر القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي وهي كالاتي:

‏يمكن للطالب الذي يبلغ عمره خمسة سنوات وتسعة أشهر دخول المدرسة دون روضة.

‏يمكن للطالب الذي يبلغ عمره خمس سنوات وستة أشهر ‏او أقل من عمر خمس سنوات وتسعة أشهر التقديم بشهادة الروضة معتمدة حتى المستوى الثالث.

‏

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445

‏سوف نستعرض لكم خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الأحد الذي يوافق 7 مايو 2023 حتى 10 ايام وتنتهي يوم الخميس الذي يوافق 17 مايو 2023 وتتمثل الخطوات في الآتي:

‏أولا سوف تصلك رسالة على ‏هاتف ولي امر الطالب تتضمن رابط التسجيل الكترونيا.

‏قم بتسجيل الدخول إلى ‏الرابط ‏الإلكتروني من هنا ‏وأكمل عملية التسجيل.

‏أطلع بعدها على جميع البيانات ثم قم بتحديد الإبن الذي ترغب في تسجيله.

‏قم بتحديد عنوان المسكن الخاص بك.

‏ثم عليك بتحديد المدارس ‏الذي ترغب في الإلتحاق بها.

‏ثم اضغط على ايقونة إرسال الطلب.

‏و التأكد جيدا من القبول.

‏

الشروط اللازمة لتسجيل الطلاب الصف الأول الابتدائي 1445

‏أعلنت وزارة التعليم السعودية ‏عن الشروط اللازمة للتسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 ‏للمواطنين السعوديين والمقيمين وذلك لمن يرغب في تسجيل أبنائهم ‏تمثل الشروط في التالي: