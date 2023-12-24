أخبار التعليم

“عثمان المنيع” أطالب ببقاء الطلاب في المدارس إلى ما بعد الساعة 3 عصرا

محمد عثمان

صرح الدكتور عثمان المنيع عضو مجلس منطقة الرياض أثناء حوار تلفزيوني بقناة الإخبارية أنه يُفضل تغيير نظام عدد ساعات الدراسة في المملكة حتى يبقى الطلاب إلى ما بعد الساعة 3 عصرا، ولكن شرط أن يتم تهيئة المدارس في السعودية لذلك النظام الجديد، حيث ناقش الدكتور المنيع دور المدرسة في التربية ورعاية الطلاب إضافة إلى طريقة التعليم المناسب للطلاب في المدارس.

عثمان المنيع

أشار الدكتور عثمان المنيع أنه يُفضل أن يبقى الطلاب إلى ما بعد الساعة 3 عصرا وذلك من أجل الحفاظ على الطلاب أكثر من خروجهم للشارع، إضافة إلى أنه يجب أن يتخلوا عن أجهزة الجوال أثناء الدراسة، وتعتمد المملكة على نظام الفصول الثلاثة في التعليم حيث يتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول وكل فصل مدة 3 أشهر.

لاقى اقتراح الدكتور المنيع عدد من الاعتراضات ويرجع ذلك إلى إجهاد الطلاب بشكل كبير نتيجة طول اليوم الدراسي إضافة إلى كثرة أيام الدراسة في المملكة، كما من المنتظر أن تشهد رواتب المعلمين والمعلمات في المملكة زيادة نتيجة زيادة ساعات العمل في اليوم الدراسي.

وطالب الدكتور المنيع بهيئة المدارس في البداية قبل اعتماد قرار كهذا حتى لا يؤثر بالسلب على الطلاب، حيث تقوم المدرسة بتوفير وجبة للطلاب في وسط اليوم الدراسي وتتحمل المدرسة أو ولي الأمر ثمن تلك الوجبة.


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عن الكاتب:
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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