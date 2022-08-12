عبر منصة “نور”.. طريقة التقديم في التعليم السعودي للصف الأول الابتدائي 1444

أعلنت الإدارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم للعام الدراسي الجديد للصف الأول الابتدائي لعام 1444هـ، موضحة الشروط اللازمة للقبول والمستندات المطلوبة بالتفصيل، وذلك عبر المنصة الرسمية للتقديم “نور”، بدلًا من التوجه لأحد فروع الإدارة توفيرًا للوقت والمجهود، تابع معنا لمعرفة خطوات التسجيل بنجاح خطوة بخطوة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 1444

دفتر خاص بالعائلة.

شهادة التطعيمات الخاصة بالطفل.

شهادة الميلاد الأصلية للطفل.

محل إقامة الطفل، ومحل إقامة ولي الأمر أيضًا، وذلك في حال كان الطفل غير حامل للجنسية السعودية.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي 1444

يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات.

يمكن أن يقل عمر الطفل عن 6 سنوات لكن بمدة تصل إلى أكثر من 90 يومًا.

إحضار شهادة موثقة من الروضة تؤكد اجتياز الطفل عامين بها.

في حال كان يحمل الطفل جنسية غير الجنسية السعودية، حينها يتطلب الأمر إحضار استمارة للمهارات النمائية، ويجب أن تكون معتمدة من السفارة.

طريقة التسجيل عبر منصة نور

طرحت الوزارة منصة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها تقديم طلب لضم أولادهم للصف الأول الابتدائي وكافة المراحل الأخرى، ومن خلالها أيضًا يتمكن ولي الأمر من مراقبة مستوى طفله ومعرفة المشكلات التي يواجهها في الدراسة دون الذهاب إلى أي جهة، وتتمثل خطوات التسجيل في السطور التالية: