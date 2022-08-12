عبر منصة “نور”.. طريقة التقديم في التعليم السعودي للصف الأول الابتدائي 1444
أعلنت الإدارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم للعام الدراسي الجديد للصف الأول الابتدائي لعام 1444هـ، موضحة الشروط اللازمة للقبول والمستندات المطلوبة بالتفصيل، وذلك عبر المنصة الرسمية للتقديم “نور”، بدلًا من التوجه لأحد فروع الإدارة توفيرًا للوقت والمجهود، تابع معنا لمعرفة خطوات التسجيل بنجاح خطوة بخطوة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 1444
- دفتر خاص بالعائلة.
- شهادة التطعيمات الخاصة بالطفل.
- شهادة الميلاد الأصلية للطفل.
- محل إقامة الطفل، ومحل إقامة ولي الأمر أيضًا، وذلك في حال كان الطفل غير حامل للجنسية السعودية.
شروط القبول في الصف الأول الابتدائي 1444
- يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات.
- يمكن أن يقل عمر الطفل عن 6 سنوات لكن بمدة تصل إلى أكثر من 90 يومًا.
- إحضار شهادة موثقة من الروضة تؤكد اجتياز الطفل عامين بها.
- في حال كان يحمل الطفل جنسية غير الجنسية السعودية، حينها يتطلب الأمر إحضار استمارة للمهارات النمائية، ويجب أن تكون معتمدة من السفارة.
طريقة التسجيل عبر منصة نور
طرحت الوزارة منصة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها تقديم طلب لضم أولادهم للصف الأول الابتدائي وكافة المراحل الأخرى، ومن خلالها أيضًا يتمكن ولي الأمر من مراقبة مستوى طفله ومعرفة المشكلات التي يواجهها في الدراسة دون الذهاب إلى أي جهة، وتتمثل خطوات التسجيل في السطور التالية:
- التوجه إلى منصة نور الرسمية من هنا: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.
- ثم الضغط على عبارة “تسجيل ولي الأمر”.
- على ولي الأمر إدخال السجل الخاص به.
- من ثم كتابة اسم المستخدم، بعد ذلك انقر على “التالي”.
- إدخال رقم الهوية الخاص بالطفل.
- أيضًا رخصة الإقامة داخل المملكة.
- ثم تحديد صلة القرابة.
- ثم تحديد تاريخ الميلاد.
- إدخال المرحلة الدراسية والصف الذي سيلتحق به الطفل.
- ثم النقر على “التالي”.
- أدخل كافة البيانات الأخرى مثل: هوية الطالب الخاصة بجنسيته وجنسية ولي أمره، والرقم الخاص بجواز السفر، والسجل المدني.
- بعد ذلك أدخل اسم الأب والجد، واسم العائلة باللغتين العربية والإنجليزية.
- من ثم املأ كافة البيانات الأخرى مثل: اسم المدرسة، والمدينة أو الحي أو القرية، ونوع المدرسة، والمحافظة، والمنطقة الإدارية، ومكتب التعليم، والمراكز الإدارية، وإدارة التعليم.
- تأكد من صحة البيانات، ثم انقر على “التالي”.
- وبهذا تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.