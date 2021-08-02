عبارات تهنئة مميزة بمناسبة نجاح طلبة الثانوية العامة 2021

مع انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2021، سيتيعين على الطلاب انتظار نتائجهم في جو من الترقب الممتزج بالطموح لما هو آت في مسيرتهم المستقبلية، فكل منهم لديه حلم ما يسعى إليه، منهم من يريد مهنة الصحافة، ومنهم من يريد الهندسة، الكل يسعى تاركا النتائج في علم الله، واثقين أنهم سيتحصلون قدر رزقهم دون زيادة أو نقصان، وفي هذا السياق سوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا باقة من عبارات التهنئة بمناسبة تخرج طلبة الثانوية العامة 2021.

أجمل رسائل تهنئة الثانوية العامة:

لا ريب أن تبادل عبارات التهنئة لطلبة الثانوية العامة له دور فعال في إدخال البهجة والسرور على كل من الطالب وأهله، ولهذا إليكم أجمل عبارات التهنئة:

أتقدم لك بباقة ورد وهمسة حب ودعوة من القلب بمناسبة نجاحك.

يا أجمل وأحلى تهنئة…مغلفة بالورود…ومعطرة بدهن العود…ألف مبروك.

يا عسى الفرحة تحيك بنجاحك وتفوقك وشهادتك الفرحة بقلبي تهنئك مبروك.

سلام مرتفع وتهنئة بالنجاح من قلب مندفع ما ضاق بل متسع لصديق محبوب.

فرحة نجاحك أجمل فرحة، ولك مني أحلى طرحة، أزفك فيها لقلبي ونبضه.

عبارات تهنئة مميزة:

يسعى الكثير من الأهل والأصدقاء إلى انتقاء الكلمات الطيبة التي تتناسب مع مناسبة هامة كتخرج ذويهم من طلبة الثانوية العامة، ولهذا فيمكنهم الاستعانة بالعبارات التالية:

نجاحكم أسعدنا كثيرًا، فمبارك لكم ومبارك لنا تفوقكم وجاحكم، مليون مبروك النجاح.

نجاحك هو نجاحي طالبتي النجيبة الدؤوبة.. وتفوقك هو مصدر فخري واعتزازي يا غالية ألف مبروك.

مليون مبروك النجاح، وتستحق كل خير.

أتمنى من الله المزيد من النجاح الباهر والتفوق الدائم ومبارك النجاح والتفوق للناجحين.

جعلك الله ممن ينالون الدرجات العُلى، وكنت علمًا نافعًا لمن حولك، ونفعك بك في الدنيا وفي الآخرة.

نرسل لك باقة حب مع سلة قبلات تهديها على أجمل خد يملكه أغلى البشر.. مليون مبروك النجاح.

تهنئة بالنجاح في الثانوية العامة قصيرة:

إليكم عبارات تهنئة قصيرة ومميزة:

نجاحك دليل على وضع قدميك على بداية سلم المجد.

ليس هناك أفضل من كلمة أنا ناجح، جعل الله طريق النجاح ملازم إليك.

نهنئ ونبارك لجمعك ثمار طموحك واجتهادك مبروك عليك التفوق.

ومين قدك اليوم أيها المجتهد، السعد جالك بالنجاح الباهر، أرفع رأسك وافتخر بتفوقك.

لقد مررت بالكثير من المحطات المتعبة حتى تنال أعلى الدرجات، لم تزهق

و من الكفاح لهذا فمبروك عليك النجاح.

بطاقات تهنئة مميزة بمناسبة تخرج طلبة الثانوية العامة:

إليكم أجمل بطاقات التهنئة المميزة بمناسبة تخرج ونجاح طلبة الثانوية العامة لهذا العام 2021:

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا على موقع نجوم مصرية.