عاجل.. وكيل الأزهر الشريف يعلن موعد العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن موعد بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية، بعد إصدار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتأجيل الدراسة بعدما كان مقررا لها أن تبدأ في 24 سبتمبر المقبل.

وكيل الأزهر الشريف يعلن موعد بدء العام الدراسي

وأضاف الدكتور محمد الضويني، أن الدراسة سوف تبدأ في المعاهد الأزهرية في الأول من أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في المواعيد الدراسية سواء في بداية العام الدراسي أو في إجازة نصف العام، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والأزهر في موعد واحد.

قطاع المعاهد الأزهرية في أتم استعداد للعام الدراسي المقبل

وشدد وكيل الأزهر الشريف أنه سيتم رفع كفاءة المنشآت التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتهيئة الأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب تهيئة الفصول الدراسية استعدادا لاستقبال طلاب الأزهر الشريف في العام الدراسي المقبل، مشيدا بروح القائمين على العملية التعليمية في الأزهر الشريف، إلى جانب تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر الشريف.

وزير التربية والتعليم يوضح أسباب تأجيل العام الدراسي

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح أسباب تأجيل الدراسة لتبدأ في الأول من أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني راعت مصلحة الأسرة خاصة أن هناك أسر بتصيف ولديها بعض الأبناء سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي فحتى لا يكون هناك أي تشتت في أبناء الأسرة الواحدة راعت وزارة التربية والتعليم ذلك لتكون الدراسة في الأول من أكتوبر.