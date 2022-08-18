عاجل| وزير التعليم يقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد.. تعرف على الموعد الجديد

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “رضا حجازي”، بالساعات القليلة الماضية، عن قراره الخاص بموعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، وجاء قرار الوزير يتضمن المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن موعد بدء العام الدراسي قد تم توحيده بجميع المدارس، بين مختلف النوعيات، وكشف الوزير عن قراره لجميع الطلاب والمعلمين، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “رضا حجازي” مؤخرًا قراره، الخاص بموعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والخاصة للغات، وقال الوزير أن العام الدراسي المقبل سينطلق بداية من يوم 1 أكتوبر 2022، موضحًا أن القرار جاء من الوزارة حرصًا منها على توحيد جميع مواعيد بداية العام لمختلف المدارس.

وتضمن القرار، أن تبدأ المدارس الدولية والتي تقوم بدراسة مناهج لها طبيعة خاصة، عامها الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، وكان وزير التربية والتعليم في وقت سابق، قد أكد خلال تصريحاته السابقة، على الاهتمام الكبير الذي تظهره القيادة السياسية، فيما يتعلق بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى التشجيع المستمر على اكتشاف ورعاية جميع المواهب بداخل صفوف الطلاب.