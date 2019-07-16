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عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 – المرحلة الأولى ..شعبة علمي – أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg

كتب بليغ حمديفي آخر تحديث
عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 – المرحلة الأولى ..شعبة علمي – أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg
الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الاولى لتنسيق 2019

كشف عن الحد  الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019،أخيرا بعد أن أصدرت وزارة التعليم العالي منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفياً كاشفا عن الحد الأنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة – الدور الأول لعام 2019.

 

وتضمن المؤتمر الصحفي إرشادات مهمة للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019، وكذلك مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم في تنسيق الكليات 2019 – المرحلة ا لأولى عبر الإنترنت علي رابط التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg.

 

وفيما يلي تفاصيل البيان الصحفي الذي أعلن عنه من قبل وزارة التعليم العالي:

وبعد تقديم التهنئة لطلاب الثانوية العامة علي نجاحهم وتفوقهم لدخول المرحلة الأولى لتنسيق كليات ومعاهد 2019، أوضح البيان تفاصيل الحد الأدني للشعبة العلمية في الثانوية العامة جاءت :

 

البيانالحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019عدد الطلاب
الشعبة العلمية398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07%30152
الشعبة الهندسية389.5 درجة فأكثر اي بنسبة 80% فأكثر14690
الشعبة الأدبية328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر98471

 

عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 - المرحلة الأولى ..شعبة علمي - أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 - المرحلة الأولى ..شعبة علمي - أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 - المرحلة الأولى ..شعبة علمي - أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg عاجل والآن| الإعلان عن الحد الأدنى لكليات القمة في تنسيق الثانوية العامة 2019 - المرحلة الأولى ..شعبة علمي - أدبي علي موقع tansik.egypt.gov.eg

وأوضح البيان بعض التغييرات في إحصائيات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 إذ انه هناك زيادة في عدد المتقدمين لشريحة المرحلة الأولى هذا العام عن الماضي بنسبة تقدر بـ23 ألف طالب  وطالبة متقدمين لكليات القمة .

وكشفت الإحصائيات العامة الأخرى أنه هناك زيادة في شرائح الطلاب الحاصلون علي درجات 95%  وحتي 100% في استمارة نجاح الثانوية العامة الدور الأولى 2019 مما يسفر عن زيادة عدد الطلاب المتقدمين لكليات القمة في المرحلة الأولى.

عن الكاتب

بليغ حمدي

صحفي مهتم بالتدوين ومتابعة كافة الأحداث الجارية خاصة السياسية ومتابع جيد لكافة الاحداث واعمل صحفي في إحدي الصحف العريقة في مصر

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