نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية بالاسم ورقم الجلوس..موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo

نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية، والتى من المنتظر الاعلان عنها خلال ساعات قليلة،سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة رسميا، وإعلان كل التفاصيل الخاصة بعدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات، ونسبة النجاح بين الطلاب، و المعلومات الأولية تؤكد أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن ما قبلها، كما صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم أن النتائج مبشرة وهناك ارتفاع فى نسبة النجاح هذا العام

نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية بالاسم ورقم الجلوس

تم الانتهاء من جميع عمليات تصحيح دفاتر الإجابات، كما تم مراجعتها بكل دقة ضمانا للشفافية والعدل، وقد عرضت وزارة التربية والتعليم مراحل المراجعة التي مرت بها دفاتر الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفى خلال الساعات القادمة سيتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 فور يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وسيتمكن كل الطلاب وأولياء أمورهم من التعرف على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني إيديويف بالاسم ورقم الجلوس، وذلك في جميع الأقسام القسم العلمي، والقسم الأدبي، والقسم الصناعي، والقسم الشرعي، والقسم الفندقي والسياحة

للاستعلام على نتائج التوجيهي 2019 اضغط هنا ( لا يزال الموقع غير مفعل)

موقع وزارة التربية والتعليم eduwave

الإعلان عن نتائج التوجيهي 2018 للدورة الصيفية سيتم خلال ساعات قليلة، وسيبدأ الموقع في نشر كل النتائج وعلى الطلبة والطالبات إدخال الاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، اضغط هنا

يمكن أيضا لكل الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة وذلك بعد أن يتم اعتمادها من خلال هذه الروابط:-

فى تصريح لها أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الأردن، سيكون يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، و أن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور النتائج فهو اشاعات و غير صحيح، كما أكدت الوزارة بأن نتائج التوجيهي 2019 الأردن ستكون متاحة للطلاب خلال الايام القادمة ، هو هذا العام سيشهد ارتفاع فى نسب نجاح مقارنة العام الماضي.