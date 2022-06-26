عاجل| ظهور نتائج البيام 2022 رابط نتيجة التعليم المتوسط 2022 الجزائر

ظهرت منذ قليل نتائج البيام 2022 بعد أن كشفت وزارة التربية الوطنية الموعد مسبقاً عبر صفحتها على موقعها الإلكتروني تويتر والذي أوضح فيه رفع النتيجة النهائية للفصل الدراسي الثاني في تمام الساعة الرابعة يوم السادس والعشرين من شهر جوان 2022، على منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير كيفية معرفة نتائج البيام برقم السجل لنتائج شهادة التعليم المتوسط 2022، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نتائج البيام 2022

تزامناً مع إعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 تتزايد عمليات البحث المكثف من طلاب وطالبات المستوى التعليمي المتوسط حول رابط نتيجة البيام، بالإضافة إلى الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فضاء أولياء التلاميذ 2022، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عن رقم السجل، لذا على الراغبين فى التعرف على النتيجة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البيام 2022 .

تسجيل بيانات الدخول.

كتابة كلمة السر.

حل المسألة الحسابية.

الضغط فوق عرض النتيجة.

الإعلان عن نتائج البيام 2022

رسميا بالنسبة المترشحين المتمدرسين والأحرار الاستعلام عن نتيجة البيام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz، أما بالنسبة إلى المترشحين المتمدرسين فيمكنكم الدخول على موقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz حيث يمكنكم التعرف بكل سهولة على النتيجة وفقاً لما جاء في البيان الرسمي الصادر أمس من وزارة التربية الوطنية 2022.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المترشحين المتمدرسين والأحرار نحو 740 ألف طالب وطالبة فيما تم توزيع هذه الأعداد على 2800 لجنة في الامتحانات التي كانت يوم 6 جوان وانتهت في التاسع من جوان.

انتهت وزارة التربية الوطنية من تصحيح جميع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي 2 أول أمس وتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الوطنية امس على أن يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتائج في تمام الساعة الرابعة وفقا لما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2022 رابط نتيجة التعليم المتوسط 2022 الجزائر.