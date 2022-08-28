عاجل| رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع نتائجنا لكل محافظة في العراق

تم رفع نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع نتائجنا في كل من محافظة محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، بغداد و محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، نتائج السادس محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين، السليمانية، واسط. لجميع الفرع التعليمية ( 6 اعدادي الادبي العلمي التطبيقي الاحيائي)

نتائج السادس الاعدادي 2022 جميع المحافظات

قامت وزارة التربية العراقية قبل قليل بنشر رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر الموقع الالكتروني “نتائجنا” في جميع المحافظات في العراق دفعة واحدة عكس العادة، أي ترفع نتيجة السادس في كل نحافظة تدريجيا وفقا لاتمام عملية التصحيح ورفع النتائج على الحاسوب، أيضا لتفادي أي عطل وتوقف عند تفعيل رابط موقع نتائجنا للعدد الهائل من طلاب الصف السادس اعدادي الذي يبحثون عن نتيجة تربيته.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدول الاول

يتيح موقع وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 “نتائج الدور الاول” من خلال تسجيل الدخول إلى الكوقع الالكتروني الرسمي لعرض النتيجة وهو رابط موقع نتائجنا، حيث ستجد كل المحافظات بالترتيب المعتاد وحالة الظهور وامكانية رفع النتائج والتحصل على المعدلات النهائية.

طريقة استخراج نتائج السادس اعدادي 2022

تكون كيفية استخراج نتائج السادس اعدادي 2022 سهلة جدا حيث قمنا بشرحها بالتفصيل في العديد من المقالات السابقة على موقعنا المعروف نجوم مصرية مع توضيح شامل لكل خطوة بالكتابة والصور، وهذا رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي (6 اعدادي) دور اول من مقال سابق.

تنزيل نتيجة الامتحانات الاعدادية (6 اعدادي)

يتيح موقع نتائجنا خاصية أخرى بعد تفعيل الرابط وهي بامكان طالب الصف السادس تحميل النتيجة عبر ملف pdf بالضغط فقط على أيقونة “تنزيل” وبالتالي يستطيع الاستعلام عنها بأسهل الطرق والاحتفاظ بها.