عاجل… تحديد موعد ظهور نتيجة الصف التاسع السورية عام 2019 برقم الاكتتاب في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية السورية موعد ظهور نتيجة شهادة التعليم الأساسي نتيجة التاسع السورية لعام 2019 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية السورية عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” وقد حددت وزارة التربية موعد ظهور النتيجة وهو يوم الجمعة الموافق يوم 19/7/2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث كان ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الصف التاسع السورية لعام 2019 بكل قلق منذ أن انتهت فترة امتحانات الصف التاسع منذ يوم 26/6/2019.

نتيجة الصف التاسع السورية 2019

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية على أن موعد ظهور نتيجة شهادة التعليم الأساسي يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا، نجلب لك في هذا المقال الموقع الرسمي والوحيد الناقل لنتيجة الصف التاسع السورية وهو موقع وزارة التربية السورية وهو الموقع الوحيد والرسمي الذي سوف يظهر من خلاله نتيجة الصف التاسع.

نتيجة شهادة التعليم الأساسي السورية

رسميا تظهر نتيجة الصف التاسع في جميع محافظات سوريا يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرا على حسب البيان الصادر من وزارة التربية السورية عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية السورية عبر موقع “Facebook”، كما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال رقم الاكتتاب الخاص بك والمحافظة أيضا، يمكنك الحصول على نتيجة الصف التاسع أو نتيجة شهادة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية السورية فقط، وسوف تظهر في جميع محافظات سوريا عبر هذا الموقع فقط.